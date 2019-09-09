Винницкая область лидирует по количеству новых случаев кори

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 109606 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121114 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112681 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118762 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124408 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150401 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150117 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140655 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 193814 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116833 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
Винницкая область лидирует по количеству новых случаев кори

Винницкая область лидирует по количеству новых случаев кори

Киев  •  УНН

 • 9493 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В течение прошлой недели корью заболели 153 человека, больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Винницкой области, передает УНН со ссылкой на данные Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Украины, в течение 36-й недели 2019 года корью заболели 153 человека - 92 взрослых и 61 ребенок", - говорится в сообщении.

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С 29 августа по 5 сентября больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Винницкой области (22 больных: 14 взрослых и 8 детей), г. Киев (16: 8 взрослых и 8 детей), Одесской (15: 8 взрослых и 8 детей), Херсонской (12: 11 взрослых и 1 ребенок) и Черновицкой (9: 2 взрослых и 7 детей) областях.

"С начала года (с 28 декабря 2018 года до 5 сентября 2019 года) корью заболели 57746 человек - 27357 взрослых и 30389 детей, от осложнений кори умерло 19 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более чем 115 000 человек, 40 из которых умерли", - проинформировали в центре.

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Напомним, в четыре страны Европы снова вернулся корь.

Украинские Национальные Новости

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