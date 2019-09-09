Винницкая область лидирует по количеству новых случаев кори
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В течение прошлой недели корью заболели 153 человека, больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Винницкой области, передает УНН со ссылкой на данные Центра общественного здоровья МОЗ Украины.
"По оперативным данным Центра общественного здоровья Украины, в течение 36-й недели 2019 года корью заболели 153 человека - 92 взрослых и 61 ребенок", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От кори умер 5-летний ребенок с противопоказаниями к прививке
С 29 августа по 5 сентября больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Винницкой области (22 больных: 14 взрослых и 8 детей), г. Киев (16: 8 взрослых и 8 детей), Одесской (15: 8 взрослых и 8 детей), Херсонской (12: 11 взрослых и 1 ребенок) и Черновицкой (9: 2 взрослых и 7 детей) областях.
"С начала года (с 28 декабря 2018 года до 5 сентября 2019 года) корью заболели 57746 человек - 27357 взрослых и 30389 детей, от осложнений кори умерло 19 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более чем 115 000 человек, 40 из которых умерли", - проинформировали в центре.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Корь, простуды, дифтерия: иммунолог рассказал, к которым сезонным заболеваниям готовиться в сентябре
Напомним, в четыре страны Европы снова вернулся корь.