Виманювали гроші в іноземців з ЄС: двох псевдоброкерів відправили під арешт

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Двох киян, яких підозрюються в участі у міжнародній шахрайській схемі, що завдала 9 млн євро збитків, рішенням суду взято під варту з альтернативою внесення застави у понад 325 млн грн. Більшість потерпілих — громадяни Німеччини, Австрії та інших європейських країн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Цитата:

“... викрито і повідомлено про підозру двом учасникам злочинної організації за фактами міжнародної шахрайської схеми та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України). Підозрюваним вже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі понад 325 млн грн кожному”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за даними слідства, організована група громадян України та інших країн протягом 2017-2020 років реалізувала шахрайську схему заволодіння коштами фізичних осіб під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси, які нібито дозволяли отримувати прибуток через проведення операцій з купівлі-продажу банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів та інших активів. Інвесторів вводили в оману, імітуючи через програмний інтерфейс сайтів угоди купівлі-продажу та фіктивне зростання у 100 і більше разів прибутку від вкладених коштів.

Так, при подачі заявок на виведення прибутку у готівку до вкладників телефонували працівники шахрайських колл-центрів як представники торгівельних платформ та вимагали внесення збору за обслуговування та комісії за переведення в готівку — додатково 15% від суми отриманих коштів. Після оплати акаунти інвесторів блокувались, а розміщені на них кошти привласнювались організаторами шахрайської схеми.

“Задокументована сума збитків від шахрайської схеми склала 9 млн євро. Більшість потерпілих — громадяни Німеччини, Австрії та інших європейських країн”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, встановлено, що один із підозрюваних киян був відповідальним за створення юрособи з надання послуг у сфері інформаційних технологій на території України, а також за оплату діяльності учасників злочинної організації та оренди серверів, телефонії, придбаного обладнання та перерахунок коштів на рахунки підконтрольних підприємств. Інший займався пошуком людей, які за грошову винагороду надавали свої персональні дані для створення юридичних осіб як на території України, так і за її межами, відкривали рахунки в банківських установах, на які безпосередньо надходили кошти ошуканих громадян, а також управляв діяльністю цих підприємств та їх рахунками, вказали в ОГП.

“Під час обшуків у підозрюваних вилучено документи та три автомобілі. В грудні 2020 року накладено арешти на майно фігурантів загальною вартістю близько 50 млн євро, серед якого 8 автомобілів еліт-класу”, — йдеться в повідомленні.

Додамо

Кіберполіцейські припинили діяльність шахрайської фінансової піраміди, організатори якої ошукали понад 55 тисяч вкладників на понад 150 мільйонів гривень.

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