Обібрали 55 тис. вкладників: в Україні "накрили" фінансову піраміду
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Кіберполіцейські припинили діяльність шахрайської фінансової піраміди, організатори якої ошукали понад 55 тисяч вкладників на понад 150 мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Департаменту кіберполіції НПУ.
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“Шахрайську фінансову піраміду викрили працівники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції. Встановлено, що схему організували четверо чоловіків віком від 26-ти до 43-х років. Фігуранти утворили власний вебсайт, де пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестування у бізнес, пов’язаний із продажем електротехніки та роботою таксі”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що для інвестування громадяни купували сертифікати вартістю від трьох сотень до 300 тисяч гривень.
Організатори обіцяли щоденний прибуток (понад 350% річних) від вартості сертифікатів у вигляді внутрішньої валюти. Внутрішню валюту фігуранти пропонували конвертувати у криптовалюту, однак через технічні властивості сайту вивести прибуток було неможливо. Крім цього, ціна на криптовалюту була нижчою у більш ніж 100 разів від тієї, яку зазначали організатори, вказали у кіберполіції.
“У шахрайську фінансову піраміду інвестували гроші понад 55 тисяч громадян. За попередніми даними, сума збитків сягає понад 150 мільйонів гривень”, — зазначається в повідомленні.
Так, працівники поліції провели одинадцять обшуків за місцями мешкання, в автівках фігурантів та у магазині з продажу електротехніки. Обшуки одночасно проходили на Київщині, Черкащині та у столиці.
У результаті вилучили серверне обладнання, комп’ютерну техніку, гроші, банківські картки, чеки про купівлю іноземної валюти, подарункові сертифікати фінансової піраміди, чорнові записи, мобільні телефони.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантам може загрожувати до восьми років позбавлення волі.
Доповнення
На Херсонщині кіберполіція вдруге викрила зловмисників, які ошукували громадян через фейкові веб-сайти відомих мереж ломбардів.