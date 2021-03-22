Обобрали 55 тыс. вкладчиков: в Украине "накрыли" финансовую пирамиду
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Киберполицейские прекратили деятельность мошеннической финансовой пирамиды, организаторы которой обманули более 55 тысяч вкладчиков на более чем 150 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции НПУ.
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"Мошенническую финансовую пирамиду разоблачили работники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции. Установлено, что схему организовали четверо мужчин в возрасте от 26-ти до 43-х годов. Фигуранты образовали собственный веб-сайт, где предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что для инвестирования граждане покупали сертификаты стоимостью от трехсот до 300 тыс. гривен.
Организаторы обещали ежедневную прибыль (более 350% годовых) от стоимости сертификатов в виде внутренней валюты. Внутреннюю валюту фигуранты предлагали конвертировать в криптовалюту, однако из-за технических характеристик сайта вывести прибыль было невозможно. Кроме этого, цена на криптовалюту была ниже в более чем 100 раз от той, которую указывали организаторы, указали в киберполиции.
"В мошенническую финансовую пирамиду инвестировали деньги более 55 тысяч граждан. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 млн гривен", - отмечается в сообщении.
Так, сотрудники полиции провели одиннадцать обысков по местам проживания, в автомобилях фигурантов и в магазине по продаже электротехники. Обыски одновременно проходили на Киевской, Черкасской областях и в столице.
В результате изъяли серверное оборудование, компьютерную технику, деньги, банковские карточки, чеки о покупке иностранной валюты, подарочные сертификаты финансовой пирамиды, черновые записи, мобильные телефоны.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.
Дополнение
В Херсонской области киберполиция во второй раз разоблачила злоумышленников, которые обманывали граждан через фейковые сайты известных сетей ломбардов.