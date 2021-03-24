Выманивали деньги у иностранцев с ЕС: двух псевдоброкеров отправили под арест

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Двое киевлян, которые подозреваются в участии в международной мошеннической схеме, что нанесла 9 млн евро убытков, решением суда взяты под стражу с альтернативой внесения залога в более 325 млн грн. Большинство пострадавших - граждане Германии, Австрии и других европейских стран. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Цитата:

"... разоблачены и сообщено о подозрении двум участникам преступной организации по фактам международной мошеннической схемы и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 УК Украина). Подозреваемым уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 325 млн грн каждому", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, организованная группа граждан Украины и других стран в течение 2017-2020 годов реализовала мошенническую схему завладения средствами физических лиц под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и других активов. Инвесторов вводили в заблуждение, имитируя через программный интерфейс сайтов сделки купли-продажи и фиктивный рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств.

Так, при подаче заявок на вывод прибыли в наличные к вкладчикам звонили работники мошеннических колл-центров как представители торговых платформ и требовали внесения сбора за обслуживание и комиссии за обналичивание - дополнительно 15% от суммы полученных средств. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивались организаторами мошеннической схемы.

"Документированная сумма убытков от мошеннической схемы составила 9 млн евро. Большинство пострадавших - граждане Германии, Австрии и других европейских стран", - отмечается в сообщении.

Кроме того, установлено, что один из подозреваемых киевлян был ответственным за создание юрлица по предоставлению услуг в сфере информационных технологий на территории Украины, а также за оплату деятельности участников преступной организации и аренды серверов, телефонии, приобретенного оборудования и перечисление средств на счета подконтрольных предприятий. Другой занимался поиском людей, которые за денежное вознаграждение предоставляли свои персональные данные для создания юридических лиц как на территории Украины, так и за ее пределами, открывали счета в банковских учреждениях, на которые непосредственно поступали средства обманутых граждан, а также управлял деятельностью предприятий и их счетами, указали в ОГП.

"Во время обысков у подозреваемых изъяты документы и три автомобиля. В декабре 2020 года наложен арест на имущество фигурантов общей стоимостью около 50 млн евро, среди которого 8 автомобилей элит-класса", - говорится в сообщении.

Добавим

Киберполицейские прекратили деятельность мошеннической финансовой пирамиды, организаторы которой обманули более 55 000 вкладчиков на более чем 150 млнгривен.

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