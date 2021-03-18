Виманювали гроші в іноземців з ЄС: у Києві викрили групу псевдоброкерів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Група українців та громадян іноземних держав організували у Києві схему заволодіння коштами громадян ЄС. Про це інформує пресслужба Служби безпеки України, передає УНН.
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“Співробітники Служби безпеки України заблокували діяльність нелегальних “call-центрів”. Видаючи себе за “відомі брокерські компанії”, зловмисники виманювали у громадян ЄС та СНД гроші — щоб “клієнти заробили на біржі”, — повідомили в СБУ.
Деталі
За даними спецслужби, група українців та громадян іноземних держав організували у Києві протиправну схему. Вони, перебуваючи в Україні, координували діяльність транскордонного шахрайського механізму.
Зловмисники телефонували громадянам ЄС та СНД від імені “відомих” брокерських компаній і пропонували заробити на торгівлі валютою та криптовалютою, цінними паперами, золотом та нафтою. Ділки “гарантували” клієнтам отримання надприбутків у короткі терміни. Після отримання значної суми грошей, привласнювали кошти і блокували вкладника, розповіли у спецслужбі.
Також у СБУ вказали, що учасники угруповання, використовуючи контактні бази осіб, щодо яких раніше вели аналогічні шахрайські дії, пропонували вкладникам за “комісію” повернути втрачені інвестиції. Отримавши кошти, ділки відразу переривали зв’язок з клієнтом.
Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання організаторів та учасників угруповання і розташування “call-центрів”. У ході слідчих дій вилучено:
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- понад 2 млн грн отриманих злочинним шляхом,
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- серверне обладнання,
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- флеш-носії,
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- документальні матеріали, що підтверджують протиправну діяльність.
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Наразі слідчі дії тривають для притягнення до відповідальності всіх організаторів оборудки.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, правоохоронці викрили масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через мережу АЗС, орієнтовна сума ухилення від сплати податків внаслідок якої становить близько 240 млн грн.