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Віктора Єленського втретє перепризначили головою Держслужби з етнополітики

Київ • УНН

 • 10082 перегляди

Кабінет міністрів України знову призначив Віктора Єленського головою Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Також призначено заступника міністра соцполітики.

Віктора Єленського втретє перепризначили головою Держслужби з етнополітики

Кабінет міністрів втретє поспіль призначив Віктора Єленського головою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Мельничук, Кабмін призначив Віктора Єленського головою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, а також Анатолія Комірного заступником міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

... Єленського Віктора Євгеновича Головою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (з 27 березня 2025 р. на строк не більше ніж 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, але не більше ніж до 26 березня 2026 р.) 

- йдеться у повідомленні.

Доповнення

У червні 2019 року Кабінет міністрів утворив Державну службу України з етнополітики та свободи совісті. В грудні 2022 року Кабмін призначив Єленського головою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті замість Олени Богдан.

У березні 2023 року Кабмін знову перепризначив Єленського головою ДЕСС до березня 2024 року.

15 березня 2024 року уряд вдруге перепризначив Єленського головою ДЕСС до 26 березня 2025 року.

Нагадаємо

У серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8371 про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з рф.

Відповідно до закону, саме Державна служба України з етнополітики та свободи совісті визначає, які іноземні релігійні організації можуть бути заборонені в Україні.

Павло Башинський

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