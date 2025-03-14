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Виктора Еленского в третий раз переназначили главой Госслужбы по этнополитике

Киев • УНН

 • 10082 просмотра

Кабинет министров Украины снова назначил Виктора Еленского главой Государственной службы по этнополитике и свободе совести. Также назначен заместитель министра соцполитики.

Виктора Еленского в третий раз переназначили главой Госслужбы по этнополитике

Кабинет министров в третий раз подряд назначил Виктора Еленского главой Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, Кабмин назначил Виктора Еленского главой Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, а также Анатолия Комирного заместителем министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

... Еленского Виктора Евгеньевича Главой Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (с 27 марта 2025 г. на срок не более 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения, но не более чем до 26 марта 2026 г.) 

- говорится в сообщении.

Дополнение

В июне 2019 года Кабинет министров образовал Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести. В декабре 2022 года Кабмин назначил Еленского главой Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести вместо Елены Богдан.

В марте 2023 года Кабмин снова переназначил Еленского главой ГЭСС до марта 2024 года.

15 марта 2024 года правительство во второй раз переназначило Еленского главой ГЭСС до 26 марта 2025 года.

Напомним

В августе 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №8371 о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с рф.

В соответствии с законом, именно Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести определяет, какие иностранные религиозные организации могут быть запрещены в Украине.

Павел Башинский

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