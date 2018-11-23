Викрито банду, яка "полювала" на елітні іномарки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Харківській області викрили злочинне угруповання, яке займалося викраденням елітних автомобілів іноземного виробництва. Про це повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції в області, передає УНН.
Так, розробка групи тривала півроку.
"За цей час поліцейські задокументували протиправні дії зловмисників, які спеціалізувалися на незаконному заволодінні елітними автомобілями іноземного виробництва. Зловмисники у своїй злочинній діяльності використовували пристрої для примусового відмикання замків дверей транспортних засобів, алгоритмічні "кодграббери" різного типу сигналізації та виносні блоки діагностування електронної системи, що давало можливість повністю контролювати та керувати автомобілями", – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що у складі групи були п’ятеро людей віком від 30 до 41 року. Двоє з них є уродженцями Російської Федерації. Керував діяльністю угруповання 30-річний чоловік, а двоє інших його подільників були безпосередніми виконавцями злочинів.
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"Фігуранти були обізнані про методи оперативно-розшукової діяльності, дотримувались конспірації та уникнення від кримінальної відповідальності під час скоєння злочинів. Вони використовували альтернативні види телефонного зв’язку, в тому числі Інтернет-з'єднання, мобільні термінали з клонованими ІМЕІ, постійно змінюючи абонентські номери. Під час скоєння злочинів і безпосередньо після їх вчинення, а також для проведення спостереження за потерпілими, у якості машини "супроводу" зловмисники використовували автомобілі з номерами іноземної реєстрації та вітчизняного виробництва", – зазначили в поліції.
Поліцейські встановили, де переховували раніше викрадені автомобілі. Під час проведення санкціонованих обшуків оперативники вилучили викрадені іномарки: MAZDA СХ5, TОYOTA CAMRY та LEXUS.
"Зараз слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу", – повідомили у ГУНП.
Нагадаємо, будинок депутата міської ради Миколаєва пограбували, а також вкрали його елітний автомобіль. У злочині підозрюється подружжя робітників, які доглядали за домашніми тваринами на господарстві потерпілого.