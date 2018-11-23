Разоблачена банда, которая "охотилась" за элитными иномарками

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Харьковской области разоблачили преступную группировку, которая занималась похищением элитных автомобилей иностранного производства. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в области, передает УНН.

Так, разработка группы длилась полгода.

"За это время полицейские задокументировали противоправные действия злоумышленников, которые специализировались на незаконном завладении элитными автомобилями иностранного производства. Злоумышленники в своей преступной деятельности использовали устройства для принудительного открывания замков дверей транспортных средств, алгоритмические "кодграбберы" разного типа сигнализации и выносные блоки диагностирования электронной системы, что давало возможность полностью контролировать и управлять автомобилями", – говорится в сообщении.

Отмечено, что в составе группы были пять человек в возрасте от 30 до 41 года. Двое из них являются уроженцами Российской Федерации. Руководил деятельностью группировки 30-летний мужчина, а двое других его подельников были непосредственными исполнителями преступлений.

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"Фигуранты были осведомлены о методах оперативно-розыскной деятельности, придерживались конспирации и избежания уголовной ответственности при совершении преступлений. Они использовали альтернативные виды телефонной связи, в том числе Интернет-соединение, мобильные терминалы с клонированными IMEI, постоянно меняя абонентские номера. Во время совершения преступлений и непосредственно после их совершения, а также для проведения наблюдения за пострадавшими, в качестве машины "сопровождения" злоумышленники использовали автомобили с номерами иностранной регистрации и отечественного производства", – отметили в полиции.

Полицейские установили, где прятали ранее угнанные автомобили. Во время проведения санкционированных обысков оперативники изъяли похищенные иномарки: MAZDA СХ5, Tоyota CAMRY и LEXUS.

"Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения", – сообщили в ГУНП.

Напомним, дом депутата городского совета Николаева ограбили, а также украли его элитный автомобиль. В преступлении подозреваются работники-супруги, которые смотрели за домашними животными в хозяйстве потерпевшего.

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