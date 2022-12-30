“Виконання кремлівського замовлення” – експерт про заяву міноборони білорусі щодо падіння ракети

Цитата

"Я не думаю, що вони або готові, або готують такі заяви як підґрунтя для наступу. Зараз, за даними нашої воєнної розвідки, немає відомостей про формування саме ударних угруповань на території білорусі, які б загрожували нам. Для цього треба підготуватися. Проте ні з росіян там не сформовано такі угрупування, ні сама білоруська армія не готова вступати у війну зараз", – розповів Кузан.

Деталі

Експерт додав, що в білорусі наразі підтримується наратив про агресивну Україну, аби налаштувати суспільство та армію проти нас та домогтися підтримки агресивних дій росії.

"Вони бачать, що немає підтримки війни ні в білоруському суспільстві, ні в білоруській армії. Приводів для того, щоб звинувачувати нас, ми їм також не даємо. Водночас, є російське замовлення, щоб білоруси більш активно підтримували війну, хочуть схилити білорусів до участі у війні. Тож дані заяви – це виконання суто кремлівського замовлення. Мета росії – перетворити білорусь в таке собі днр, лнр чи придністровʼя, але в збільшеній версії, щоб потім використовувати для провокацій", – розповів Кузан.

Проте, як зазначив експерт, ракета С-300, що впала на териорії білорусі, не призначена для ураження наземних цілей, тому не являється наступальною зброєю.

"Звинувачення, що використання такої ракети для агресії, просто безпідставне. Лише росіяни переобладнують власні ракети класу “земля-повітря”, тобто для повітряних цілей, в ракети класу “земля-земля” і обстрілюють наші прифронтові і прикордонні території. У нас ці ракети призначені виключно для захисту нашого неба", – зазначив експерт.

Нагадаємо

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" інформує, посилаючись на соцмережі, що 29 грудня вранці неподалік села горбаха брестської області ППО нібито збила ракету.

У Міністерстві оборони України відреагували на ракетний інцидент у білорусі та зазначили, що не виключають свідому провокацію з боку держави-терориста рф для залучення білорусі у війну з Україною. Водночас, українська сторона готова до об'єктивного розслідування.

Міністерство оборони білорусі не виключає, що інцидент з ракетою, що впала на території Брестської області, міг бути нібито провокацією з боку України.