У білорусі вже вигадали, що "інцидент" з ракетою може бути "провокацією України"

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«Військовим відомством в Іванівському районі було вражено засобами протиповітряної оборони ціль, що прилетіла з українського боку. Бойові розрахунки відпрацювали штатно. Водночас щодо цього інциденту залишаються питання. Ми розглядаємо дві версії: ненавмисний пуск зенітно-керованої ракети через низьку навченість розрахунку, або несправність ракети, або навмисна провокація Збройних Сил України», – повідомив Казанцев.

Нагадаємо

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" інформує, посилаючись на соцмережі, що 30 грудня вранці неподалік села горбаха брестської області ППО нібито збила ракету. білорусь заявила, що вона нібито збила українську ракету С-300, викликала посла.

У Міністерстві оборони України відреагували на ракетний інцидент у білорусі та зазначили, що не виключають свідому провокацію з боку держави-терориста рф для залучення білорусі у війну з Україною. Водночас, українська сторона готова до об'єктивного розслідування.