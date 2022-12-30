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В беларуси уже придумали, что "инцидент" с ракетой может быть "провокацией Украины"

Киев • УНН

 • 381159 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Министерство обороны беларуси не исключает, что инцидент с упавшей на территории Брестской области ракетой мог быть якобы провокацией со стороны Украины. Об этом сообщил начальник управления зенитных ракетных войск рб полковник Кирилл Казанцев в опубликованном мо рб видео, передает УНН.

Цитата

«Военным ведомством в Ивановском районе была поражена средствами противовоздушной обороны цель, прилетевшая с украинской стороны. Боевые расчеты отработали штатно. Вместе с тем, по данному инциденту остаются вопросы. Мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитно-управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета, либо неисправность ракеты, либо преднамеренная провокация Вооруженных Сил Украины», – сообщил Казанцев.

Напомним

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" информирует, ссылаясь на соцсети, что 30 декабря утром неподалеку от села горбаха брестской области ПВО якобы сбили ракету. беларусь заявила, что она якобы сбила украинскую ракету С-300, вызвала посла.

В Министерстве обороны Украины отреагировали на ракетный инцидент в беларуси и отметили, что не исключают сознательную провокацию со стороны государства-террориста россии для вовлечения беларуси в войну с Украиной. В то же время украинская сторона готова к объективному расследованию.

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