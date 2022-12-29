Ракетный инцидент в беларуси: в Минобороны не исключают провокаций рф, но готовы к объективному расследованию

Цитата

"Что касается утверждений белорусской стороны, украинской стороне известны отчаянные и настойчивые стремления Кремля втянуть беларусь в свою агрессивную войну против Украины. В этой связи украинская сторона не исключает и сознательной провокации со стороны государства-террориста, которое проложило такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией беларуси", - говорится в комментарии Минобороны.

Кроме того, в ведомстве отметили, что украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, является, одновременно, готовой к проведению в Украине объективного расследования инцидента, произошедшего 29 декабря в небе над территорией беларуси вследствие отражения массированного ракетного удара рф. Украина готова пригласить к участию в таком расследовании авторитетных экспертов из числа государств, не связанных с поддержкой государства-террориста россии в любой форме.

Ранее

29 декабря белорусская сторона выразила протест в связи с нарушением этого дня воздушного пространства беларуси зенитной ракетой С-300, выпущенной, как утверждается белорусской стороной, с территории Украины.

Как сообщили в Минобороны Украины, 29 декабря государством-террористом россией совершено очередное преступление – массированный ракетный обстрел мирных городов Украины.

По предварительным оценкам, территория Украины была атакована крылатыми ракетами типа «Х-101/Х-555», «Калибр», «Х-22» и «Х -32», противорадиолокационными ракетами «Х-31П», а также дронами «Shahed-131/136». Всего было применено более 11 дронов и 69 крылатых ракет, запущенных из стратегических бомбардировщиков «Ту-95МС», самолетов «Ту-22М3» и кораблей черноморского флота рф. Кроме того, по украинским городам в прифронтовой зоне были применены зенитные управляемые ракеты «С-300».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В мид беларуси вызвали посла Украины из-за "инцидента" с ракетой

В результате варварских ракетных ударов разрушениям подверглись более 18 жилых домов, 10 объектов критической инфраструктуры в 10 областях. Снова пострадали мирные люди.

"Мир не может стоять в стороне от этих преступлений. Так называемые нейтральность, осторожность и сдержанность – это поддержка государства-террориста. Международное сообщество должно прибегнуть к более решительным действиям, чтобы лишить россию возможностей продолжать варварство и ракетный террор против мирного населения и гражданских объектов Украины, а также, чтобы усилить оборонный, противовоздушный и противоракетный потенциал Украины", - подчеркнули в Минобороны Украины.

Украина продолжает сопротивление российскому варварству и агрессии, осуществляя свое безоговорочное право на самооборону, согласно статье 51 Устава ООН.