Ракетный инцидент в беларуси: в Минобороны не исключают провокаций рф, но готовы к объективному расследованию

ukru
14:16 • 26182 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 52569 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 74427 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 63783 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 108155 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 134422 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122590 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135951 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117413 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131693 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 126716 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 102083 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 123140 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 120612 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 102494 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 218642 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 249257 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 188328 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 194080 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 229632 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 31834 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 102495 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 114628 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 122544 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 137899 просмотра
Актуальное
Ракетный инцидент в беларуси: в Минобороны не исключают провокаций рф, но готовы к объективному расследованию

Ракетный инцидент в беларуси: в Минобороны не исключают провокаций рф, но готовы к объективному расследованию

Киев • УНН

 • 328595 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Министерстве обороны Украины отреагировали на ракетный инцидент в беларуси и отметили, что не исключают сознательную провокацию со стороны государства-террориста россии для вовлечения беларуси в войну с Украиной. В то же время украинская сторона готова к объективному расследованию, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Цитата

"Что касается утверждений белорусской стороны, украинской стороне известны отчаянные и настойчивые стремления Кремля втянуть беларусь в свою агрессивную войну против Украины. В этой связи украинская сторона не исключает и сознательной провокации со стороны государства-террориста, которое проложило такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией беларуси", - говорится в комментарии Минобороны.

Кроме того, в ведомстве отметили, что украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, является, одновременно, готовой к проведению в Украине объективного расследования инцидента, произошедшего 29 декабря в небе над территорией беларуси вследствие отражения массированного ракетного удара рф. Украина готова пригласить к участию в таком расследовании авторитетных экспертов из числа государств, не связанных с поддержкой государства-террориста россии в любой форме.

Ранее

29 декабря белорусская сторона выразила протест в связи с нарушением этого дня воздушного пространства беларуси зенитной ракетой С-300, выпущенной, как утверждается белорусской стороной, с территории Украины. 

Как сообщили в Минобороны Украины, 29 декабря государством-террористом россией совершено очередное преступление – массированный ракетный обстрел мирных городов Украины.

По предварительным оценкам, территория Украины была атакована крылатыми ракетами типа «Х-101/Х-555», «Калибр», «Х-22» и «Х -32», противорадиолокационными ракетами «Х-31П», а также дронами «Shahed-131/136». Всего было применено более 11 дронов и 69 крылатых ракет, запущенных из стратегических бомбардировщиков «Ту-95МС», самолетов «Ту-22М3» и кораблей черноморского флота рф. Кроме того, по украинским городам в прифронтовой зоне были применены зенитные управляемые ракеты «С-300».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В мид беларуси вызвали посла Украины из-за "инцидента" с ракетой

В результате варварских ракетных ударов разрушениям подверглись более 18 жилых домов, 10 объектов критической инфраструктуры в 10 областях. Снова пострадали мирные люди.

"Мир не может стоять в стороне от этих преступлений. Так называемые нейтральность, осторожность и сдержанность – это поддержка государства-террориста. Международное сообщество должно прибегнуть к более решительным действиям, чтобы лишить россию возможностей продолжать варварство и ракетный террор против мирного населения и гражданских объектов Украины, а также, чтобы усилить оборонный, противовоздушный и противоракетный потенциал Украины", - подчеркнули в Минобороны Украины.

Украина продолжает сопротивление российскому варварству и агрессии, осуществляя свое безоговорочное право на самооборону, согласно статье 51 Устава ООН.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы