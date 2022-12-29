Ракетний інцидент у білорусі: у Міноборони не виключають провокацій рф, але готові до об’єктивного розслідування

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"Що стосується тверджень білоруської сторони, українській стороні відомі відчайдушні й наполегливі прагнення Кремля втягнути Білорусь у свою агресивну війну проти України. У цьому зв’язку українська сторона не виключає й свідомої провокації з боку держави-терориста росії, яка проклала такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоб спровокувати їхнє перехоплення у повітряному просторі над територією білорусі", - йдеться у коментарі Міноборони.

Крім того, у відомстві нагоголосили, що українська сторона, залишаючи за собою безумовне право на оборону та захист власного неба, є, водночас, готовою до проведення в Україні об’єктивного розслідування інциденту, який стався 29 грудня у небі над територією білорусі внаслідок відбиття масованого ракетного удару рф. Україна готова запросити до участі у такому розслідуванні авторитетних експертів з числа держав, які не пов’язані з підтримкою держави-терориста росії у будь-якій формі.

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29 грудня білоруська сторона висловила протест у зв’язку з порушенням цього дня повітряного простору білорусі зенітною ракетою С-300, яка була випущена, як стверджується білоруською стороною, з території України.

Як повідомили у Міноборони України, 29 грудня державою-терористом росією здійснено черговий злочин – масований ракетний обстріл мирних міст України.

За попередніми оцінками, територія України була атакована крилатими ракетами типу «Х-101/Х-555», «Калібр», «Х-22» та «Х-32», протирадіолокаційними ракетами «Х-31П», а також дронами «Shahed-131/136». Всього було застосовано понад 11 дронів та 69 крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників «Ту-95МС», літаків «Ту-22М3» і кораблів чорноморського флоту рф. Крім того, по українських містах у прифронтовій зоні були застосовані зенітні керовані ракети «С-300».

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Внаслідок варварських ракетних ударів руйнувань зазнали понад 18 житлових будинків, 10 об’єктів критичної інфраструктури у 10 областях. Знову постраждали мирні люди.

"Світ не може стояти осторонь цих злочинів. Так звані нейтральність, обережність та стриманість – це підтримка держави-терориста. Міжнародне співтовариство має вдатися до більш рішучих дій, щоб позбавити Росію можливостей продовжувати варварство і ракетний терор проти мирного населення і цивільних об’єктів України, а також, щоб посилити оборонний, протиповітряний та протиракетний потенціал України", - наголосили у Міноборони України.

Україна продовжує опір російському варварству і агресії, здійснюючи своє беззастережне право на самооборону, згідно зі статтею 51 Статуту ООН.