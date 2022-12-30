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"Выполнение кремлевского заказа" - эксперт о заявлении минобороны беларуси о падении ракеты

"Выполнение кремлевского заказа" - эксперт о заявлении минобороны беларуси о падении ракеты

Киев • УНН

 • 1050181 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Заявления минобороны беларуси, что инцидент с падением ракеты С-300 на ее территории – вроде бы провокации со стороны Украины, призваны увеличить в белорусском обществе поддержку агрессии россии против Украины. Об этом в комментарии УНН рассказал советник министра обороны Украины и директор Центра обороны и сотрудничества Сергей Кузан.

Цитата

"Я не думаю, что они либо готовы, либо готовят такие заявления как подоплеку для наступления. Сейчас, по данным нашей военной разведки, нет сведений о формировании именно ударных группировок на территории беларуси, которые бы угрожали нам. Для этого нужно подготовиться. Однако ни из россиян там не сформированы такие группировки, ни сама белорусская армия не готова вступать в войну сейчас", – рассказал Кузан.

Детали

Эксперт добавил, что в беларуси поддерживается нарратив об агрессивной Украине, чтобы настроить общество и армию против нас и добиться поддержки агрессивных действий россии.

"Они видят, что нет поддержки войны ни в белорусском обществе, ни в белорусской армии. Поводов для того, чтобы обвинять нас, мы им тоже не даем. В то же время есть российский заказ, чтобы белорусы более активно поддерживали войну, хотят склонить белорусов к участию в войне. Поэтому данные заявления – это выполнение чисто кремлевского заказа. Цель россии – превратить беларусь в некое "днр", "лнр" или приднестровье, но в увеличенной версии, чтобы потом использовать для провокаций", – рассказал Кузан.

Однако, как отметил эксперт, упавшая на терриории беларуси ракета С-300 не предназначена для поражения наземных целей, поэтому не является наступательным оружием.

"Обвинение, что использование такой ракеты для агрессии, просто безосновательно. Лишь россияне переоборудовают собственные ракеты класса “земля-воздух”, то есть для воздушных целей, в ракеты класса “земля-земля” и обстреливают наши прифронтовые и приграничные территории. У нас эти ракеты предназначены исключительно для защиты нашего неба", – отметил эксперт.

Напомним

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" информирует, ссылаясь на соцсети, что 29 декабря утром неподалеку от села горбаха брестской области ПВО якобы сбила ракету.

В Министерстве обороны Украины отреагировали на ракетный инцидент в беларуси и отметили, что не исключают сознательную провокацию со стороны государства-террориста рф для вовлечения беларуси в войну с Украиной. В то же время украинская сторона готова к объективному расследованию.

Министерство обороны беларуси не исключает, что инцидент с упавшей на территории брестской области ракетой мог быть якобы провокацией со стороны Украины.

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