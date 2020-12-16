Вихід із договорів СНД, фінплан "Антонова", популяризація української мови: порядок денний Кабміну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 16 грудня, збирається розглянути план заходів з реалізації першого етапу проекту "Сильна мова — успішна держава", затвердити перелік боєприпасів для утилізації та фінансовий план державного підприємства "Антонов", а також розглянути постанову про вихід з окремих договорів СНД. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний засідання уряду.
Так, уряд планує затвердити план заходів з реалізації першого етапу (до 2022 року) стратегії популяризації української мови до 2030 року "Сильна мова — успішна держава".
Також урядовці розглянуть питання про затвердження фінансового плану державного підприємства "Антонов" на 2020 рік, та про затвердження додаткового переліку боєприпасів, що підлягають утилізації.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пропонує внести зміни до переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість.
До того ж, Кабмін розгляне постанову про вихід з окремих міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав.
Нагадаємо, на минулому засіданні Кабмін погодив страхові виплати залученим до боротьби з COVID-19 студентам-медикам, передав низку об'єктів "Укроборонпрому" Фонду держмайна та підтримав законопроект для врегулювання створення філій компаній з інших держав.