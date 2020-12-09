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Кабмін підтримав законопроект для врегулювання створення філій компаній з інших держав

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Кабінет міністрів України підтримав законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування діяльності відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави”, який врегульовує правовідносини щодо створення, припинення та безпосередньої діяльності відокремлених підрозділів компаній з іноземних держав. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, інформує УНН.

“В Україні наразі залишаються недостатньо врегульованими правовідносини щодо створення, припинення та безпосередньої діяльності відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави (у вигляді представництв або філій). Вирішення цих проблемних питань потребує створення сприятливого законодавчого поля, яке впорядкує правовий статус відокремлених підрозділів вищезазначених юросіб, сприятиме уніфікації, спрощенню та прискоренню процедур створення та припинення їх діяльності на території України. З цією метою під час засідання Уряду було погоджено відповідний законопроєкт”, - зазначив перший заступник міністра юстиції України Євгеній Горовець.

За його словами, до переліку проблемних питань, які існують у цій сфері, можна віднести невизначеність правового статусу відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави; складні реєстраційні та адміністративні процедури; відсутність загальнодоступного реєстру з відомостями про відокремлені підрозділи таких юридичних осіб; завищена плата за реєстрацію тощо. Така ситуація призводить до створення корупційних факторів у діяльності відповідних державних органів влади та погіршення інвестиційного клімату в Україні.

Додамо, що проєктом Закону передбачений комплексний підхід до врегулювання усіх аспектів правовідносин (цивільно-правових, трудових, фінансових), що пов’язані зі створенням та припиненням відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, а саме:

• запровадження відкритої, прозорої та швидкої процедури державної реєстрації;
• спрощення ведення бізнесу через усунення прогалин у законодавчому визначенні їх правового статусу;
• запровадження ефективної і максимально швидкої та необтяжливої процедури припинення їх діяльності;
• усунення корупційної складової у сфері надання адміністративних послуг;
• наближення законодавства України до європейських стандартів;
• полегшення здійснення іноземних інвестицій в Україну та загальне покращення привабливості українського ринку, захисту інтересів інвестора;
• покращення іміджу України як надійного та передбачуваного бізнес-партнера;
• імплементація положень Директиви (СC) 2017/1132 Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2017 року, що стосуються деяких аспектів корпоративного права (Кодифікація), зокрема, щодо правил розкриття інформації, які застосовуються до філій компаній з інших держав-членів, шляхом внесення інформації про такі відокремлені підрозділи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та відкриття ї для загального доступу.

«Прийняття законопроекту сприятиме залученню іноземних інвестиції в економіку України та підвищить інвестиційну привабливість держави. Крім того, це сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань України у сфері європейської інтеграції. Так, свобода заснування, лібералізація та усунення перешкод для здійснення підприємницької діяльності є одним із пріоритетних завдань Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом», – акцентував Горовець.

Додамо, що на початку листопада Кабінет міністрів затвердив процедуру направлення повідомлення нерезидентам, тобто, іноземним юридичним компаніям і організаціям, про взяття їх на облік як платників податків.

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