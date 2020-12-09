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Кабмин поддержал законопроект для урегулирования создания филиалов компаний из других государств

Кабмин поддержал законопроект для урегулирования создания филиалов компаний из других государств

Киев  •  УНН

 • 12275 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Кабинет министров Украины поддержал законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения деятельности обособленных подразделений юридического лица, образованного в соответствии с законодательством иностранного государства", регулирующий правоотношения по созданию, прекращению и непосредственной деятельности обособленных подразделений компаний из иностранных государств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции, информирует УНН.

“В Украине пока остаются недостаточно урегулированными правоотношения по созданию, прекращению и непосредственной деятельности обособленных подразделений юридического лица, образованного в соответствии с законодательством иностранного государства (в виде представительств или филиалов). Решение этих проблемных вопросов требует создания благоприятного законодательного поля, которое упорядочит правовой статус обособленных подразделений вышеупомянутых юрлиц, будет способствовать унификации, упрощению и ускорению процедур создания и прекращения их деятельности на территории Украины. С этой целью на заседании Правительства был согласован соответствующий законопроект”, — отметил первый заместитель министра юстиции Украины Евгений Горовец.

По его словам, в перечень проблемных вопросов, которые существуют в этой сфере, можно отнести неопределенность правового статуса обособленных подразделений юридического лица, образованного в соответствии с законодательством иностранного государства; сложные регистрационные и административные процедуры; отсутствие общедоступного реестра со сведениями об обособленных подразделениях таких юридических лиц; завышенная плата за регистрацию и тому подобное. Такая ситуация приводит к созданию коррупционных факторов в деятельности соответствующих государственных органов власти и ухудшению инвестиционного климата в Украине.

Добавим, что проектом Закона предусмотрен комплексный подход к урегулированию всех аспектов правоотношений (гражданско-правовых, трудовых, финансовых), связанных с созданием и прекращением обособленных подразделений юридического лица, образованного в соответствии с законодательством иностранного государства, а именно:

• введение открытой, прозрачной и быстрой процедуры государственной регистрации;
• упрощение ведения бизнеса путем устранения пробелов в законодательном определении их правового статуса;
• введение эффективной и максимально быстрой и необременительной процедуры прекращения их деятельности;
• устранение коррупционной составляющей в сфере предоставления административных услуг;
• приближения законодательства Украины к европейским стандартам;
• облегчения осуществления иностранных инвестиций в Украину и общее улучшение привлекательности украинского рынка, защиты интересов инвестора;
• улучшение имиджа Украины как надежного и предсказуемого бизнес-партнера;
• имплементация положений Директивы (СC) 2017/1132 Европейского парламента и Совета от 14 июня 2017 года, касающихся некоторых аспектов корпоративного права (Кодификация), в частности, правил раскрытия информации, применяемых к филиалам компаний из других государств-членов, путем внесения информации о таких обособленных подразделениях в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и открытия для общего доступа.

“Принятие законопроекта будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в экономику Украины и повысит инвестиционную привлекательность страны. Кроме того, это будет способствовать выполнению международных обязательств Украины в сфере европейской интеграции. Так, свобода основания, либерализация и устранение препятствий для осуществления предпринимательской деятельности является одной из приоритетных задач Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом”, - акцентировал Горовец.

Добавим, что в начале ноября Кабинет министров утвердил процедуру направления уведомления нерезидентам, то есть, иностранным юридическим компаниям и организациям, о взятии их на учет в качестве налогоплательщиков.

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