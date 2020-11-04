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Кабмін затвердив механізм повідомлення іноземних компаній про взяття їх на податковий облік

Кабмін затвердив механізм повідомлення іноземних компаній про взяття їх на податковий облік

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Кабінет міністрів затвердив процедуру направлення повідомлення нерезидентам, тобто, іноземним юридичним компаніям і організаціям, про взяття їх на облік як платників податків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.

"Затверджено процедуру направлення повідомлення нерезидентам про взяття на облік як платників податків. Законом №466 від 16 січня 2020 року встановлено, що нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації), які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, або організації, що здійснюють купівлю нерухомого майна чи отримують майнові права на таке майно в Україні, або відкривають рахунки у банках України - зобов’язані стати на облік у контролюючих органах. На виконання цієї норми Мінфіном розроблено порядок повідомлення нерезидентів про взяття на облік як платників податків. Відповідний документ затверджено рішенням Кабінету міністрів України 4 листопада", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що порядок визначає механізм повідомлення контролюючими органами нерезидентів про взяття їх на облік як платників податків.

"Зокрема, у разі взяття на облік цих осіб у контролюючих органах, відповідно до поданої ними заяви та документів, цим нерезидентам не пізніше наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку надсилається (видається) довідка. Якщо взяття на облік нерезидента здійснено за рішенням контролюючого органу на підставі акту перевірки, без заяви про взяття на облік та отримання заперечення до акту перевірки, цим нерезидентам надсилається (видається) повідомлення нерезидентів про взяття на облік як платників податків. Документом також встановлено форму повідомлення та процедуру його направлення нерезиденту", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, держбюджет України за 10 місяців 2020 року недоотримав 7,6 млрд грн.

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