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Бюджет за 10 місяців недоотримав 7,6 млрд грн

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Доходи Державного бюджету України за січень-жовтень 2020 року становили 842,31 млрд грн, що на майже 7,63 млрд грн, або на 0,9% менше від планового показника на цей період. Про це свідчать дані Державної казначейської служби України, передає УНН.

Водночас у січні-жовтні 2020 року доходи Державного бюджету були вищі проти показника аналогічного періоду минулого року на 31,39 млрд грн, або на 3,9%.

За даними Держказначейства, доходи Державного бюджету у жовтні поточного року сягнули 77,2 млрд грн, що на 6,88 млрд грн, або на 9,8% вище від планового показника на цей період.

У жовтні цього року доходи Держбюджету зросли на 6,04 млрд грн, або на 8,5% проти аналогічного місяця 2019 року.

Водночас, за даними Мінфіну, у жовтні 2020 року до загального фонду держбюджету надійшло 65,1 млрд грн – з перевиконанням на 14,8%.

"За оперативними даними ДКС, у жовтні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 65,1 млрд грн, розпис виконано на 114,8%, або +8,4 млрд гривень", - вказали у Мінфіні.

Основними платежами, за рахунок яких відбулось перевиконання, як зазначається, стали:

  • податок на додану вартість (+5,8 млрд),
  • податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (+1,5 млрд),
  • акцизний податок з тютюнових виробів (+1,2 млрд),
  • рентна плата за користування надрами (+0,9 млрд).

"За останні шість місяців поточного року невиконання бюджетного розпису, порівняно з січнем-квітнем, скоротилось на 42,6 млрд грн – до "мінус" 1,6 млрд гривень. У результаті кумулятивний показник виконання за підсумками січня-жовтня покращився до 99,8% (у січні-квітні 2020 року виконання становило 86,1%, або "мінус" 44,2 млрд грн)", - додали у Мінфіні.

Раніше голова Ради НБУ назвав умови стабілізації ситуації з виконанням бюджету у жовтні.

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