Бюджет за 10 месяцев недополучил 7,6 млрд грн

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Доходы Государственного бюджета Украины за январь-октябрь 2020 года составляли 842,31 млрд грн, что почти на 7,63 млрд грн, или на 0,9% меньше планового показателя на этот период. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины, передает УНН.

В то же время в январе-октябре 2020 года доходы Государственного бюджета были выше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 31,39 млрд грн, или на 3,9%.

По данным Госказначейства, доходы государственного бюджета в октябре текущего года достигли 77,2 млрд грн, что на 6,88 млрд грн, или на 9,8% выше планового показателя на этот период.

В октябре этого года доходы госбюджета выросли на 6,04 млрд грн, или на 8,5% против аналогичного месяца 2019 года.

В то же время, по данным Минфина, в октябре 2020 года в общий фонд госбюджета поступило 65,1 млрд грн - с перевыполнением на 14,8%.

"По оперативным данным ГКС, в октябре 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 65,1 млрд грн, роспись выполнена на 114,8%, или +8,4 млрд гривен", - указали в Минфине.

Основными платежами, за счет которых состоялось перевыполнение, как отмечается, стали:

  • налог на добавленную стоимость (5,8 млрд),
  • налог на доходы физических лиц и военный сбор (1,5 млрд),
  • акцизный налог с табачных изделий (1,2 млрд),
  • рентная плата за пользование недрами (0,9 млрд).

"За последние шесть месяцев текущего года невыполнение бюджетной росписи по сравнению с январем-апрелем, сократилось на 42,6 млрд грн - до "минус" 1,6 млрд гривен. В результате кумулятивный показатель выполнения по итогам января-октября улучшился до 99,8% (в январе-апреле 2020 года выполнение составило 86,1%, или "минус" 44,2 млрд грн)", - добавили в Минфине.

Ранее глава Совета НБУ назвал условия стабилизации ситуации с выполнением бюджета в октябре.

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