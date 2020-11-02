Бюджет за 10 месяцев недополучил 7,6 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Доходы Государственного бюджета Украины за январь-октябрь 2020 года составляли 842,31 млрд грн, что почти на 7,63 млрд грн, или на 0,9% меньше планового показателя на этот период. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины, передает УНН.
В то же время в январе-октябре 2020 года доходы Государственного бюджета были выше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 31,39 млрд грн, или на 3,9%.
По данным Госказначейства, доходы государственного бюджета в октябре текущего года достигли 77,2 млрд грн, что на 6,88 млрд грн, или на 9,8% выше планового показателя на этот период.
В октябре этого года доходы госбюджета выросли на 6,04 млрд грн, или на 8,5% против аналогичного месяца 2019 года.
В то же время, по данным Минфина, в октябре 2020 года в общий фонд госбюджета поступило 65,1 млрд грн - с перевыполнением на 14,8%.
"По оперативным данным ГКС, в октябре 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 65,1 млрд грн, роспись выполнена на 114,8%, или +8,4 млрд гривен", - указали в Минфине.
Основными платежами, за счет которых состоялось перевыполнение, как отмечается, стали:
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- налог на добавленную стоимость (5,8 млрд),
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- налог на доходы физических лиц и военный сбор (1,5 млрд),
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- акцизный налог с табачных изделий (1,2 млрд),
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- рентная плата за пользование недрами (0,9 млрд).
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"За последние шесть месяцев текущего года невыполнение бюджетной росписи по сравнению с январем-апрелем, сократилось на 42,6 млрд грн - до "минус" 1,6 млрд гривен. В результате кумулятивный показатель выполнения по итогам января-октября улучшился до 99,8% (в январе-апреле 2020 года выполнение составило 86,1%, или "минус" 44,2 млрд грн)", - добавили в Минфине.
Ранее глава Совета НБУ назвал условия стабилизации ситуации с выполнением бюджета в октябре.