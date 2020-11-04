Кабмин утвердил механизм оповещения иностранных компаний о постановке их на налоговый учет
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Кабинет министров утвердил процедуру направления уведомления нерезидентам, то есть, иностранным юридическим компаниям и организациям, об их постановке на учет в качестве налогоплательщиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Утверждена процедура направления уведомления нерезидентам о постановке на учет в качестве налогоплательщиков. Законом №466 от 16 января 2020 года установлено, что нерезиденты (иностранные юридические компании, организации), осуществляющие в Украине деятельность через обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства, или организации, осуществляющие покупку недвижимого имущества, либо которые получают имущественные права на такое имущество в Украине, или открывают счета в банках Украины - обязаны стать на учет в контролирующих органах. Во исполнение этой нормы Минфином разработан порядок сообщения нерезидентов о постановке на учет в качестве налогоплательщиков. Соответствующий документ утвержден решением Кабинета министров Украины 4 ноября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что порядок определяет механизм оповещения контролирующими органами нерезидентов о постановке их на учет в качестве налогоплательщиков.
"В частности, в случае постановке на учет этих лиц в контролирующих органах, в соответствии с поданным ими заявлением и документами, этим нерезидентам не позднее следующего рабочего дня со дня постановки на учет по основному месту учета направляется (выдается) справка. Если постановка на учет нерезидента осуществлена по решению контролирующего органа на основании акта проверки, без заявления о постановке на учет и получения возражения к акту проверки, этим нерезидентам направляется (выдается) уведомление нерезидентов о постановке на учет в качестве налогоплательщиков. Документом также установлена форма оповещения и процедура его направления нерезиденту", - указано в сообщении.
Напомним, госбюджет Украины за 10 месяцев 2020 года недополучил 7,6 млрд грн.