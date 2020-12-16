Выход из договоров СНГ, финплан "Антонова", популяризация украинского языка: повестка дня Кабмина

Так, правительство планирует утвердить план мероприятий по реализации первого этапа (до 2022 года) стратегии популяризации украинского языка до 2030 года "Сильный язык - успешное государство".

Также чиновники рассмотрят вопрос об утверждении финансового плана государственного предприятия "Антонов" на 2020 год, и об утверждении дополнительного перечня боеприпасов, подлежащих утилизации.

Министр здравоохранения Максим Степанов предлагает внести изменения в перечень товаров (в том числе лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования), необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавирусом SАRS-СоV-2, операции по ввозу которых на таможенную территорию Украины и/или операции по поставке которых на таможенную территории Украины освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость.

К тому же, Кабмин рассмотрит постановление о выходе из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

Напомним, на прошлом заседании Кабмин согласовал страховые выплаты привлеченным к борьбе с COVID-19 студентам-медикам, передал ряд объектов "Укроборонпрома" Фонду госимущества и поддержал законопроект для урегулирования создания филиалов компаний из других государств.