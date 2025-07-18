Військову частину у ростові-на-дону охопило полум'я: відео
Київ • УНН
У ростові-на-дону 18 липня спалахнула військова частина 7433 на перехресті проспекту соколова та червоноармійської вулиці. Пожежники ліквідовують загоряння, інформації про постраждалих немає.
У п’ятницю, 18 липня, в російському ростові-на-дону запалала військова частина. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.
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Місцеві пабліки опублікували відео пожежі, імовірно, на території військової частини на перехресті проспекту соколова і червоноармійської вулиці.
Повідомляється, що у цьому районі розташована в/ч 7433. Також з’явились відео того, як пожежники ліквідовують загоряння.
Про постраждалих і загиблих наразі не повідомляється.
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