Військову частину у ростові-на-дону охопило полум'я: відео

У п’ятницю, 18 липня, в російському ростові-на-дону запалала військова частина. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.

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Місцеві пабліки опублікували відео пожежі, імовірно, на території військової частини на перехресті проспекту соколова і червоноармійської вулиці.

Повідомляється, що у цьому районі розташована в/ч 7433. Також з’явились відео того, як пожежники ліквідовують загоряння.

Про постраждалих і загиблих наразі не повідомляється.

Нагадаємо

На початку липня 2025 року Сили оборони України вразили об’єкт воєнно-промислового комплексу російських окупантів - завод "купол" в удмуртії, а також нафтопереробний завод АТ "саратоворгсинтез" у саратовській області.

Також у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження пункту управління 8-ї загальновійськової армії рф на тимчасово окупованій Донеччині.