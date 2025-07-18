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Воинскую часть в ростове-на-дону охватило пламя: видео

Киев • УНН

 • 918 просмотра

В ростове-на-дону 18 июля загорелась воинская часть 7433 на пересечении проспекта соколова и красноармейской улицы. Пожарные ликвидируют возгорание, информации о пострадавших нет.

Воинскую часть в ростове-на-дону охватило пламя: видео

В пятницу, 18 июля, в российском Ростове-на-Дону загорелась воинская часть. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

Местные паблики опубликовали видео пожара, предположительно, на территории воинской части на перекрестке проспекта Соколова и Красноармейской улицы.

Сообщается, что в этом районе расположена в/ч 7433. Также появились видео того, как пожарные ликвидируют возгорание.

О пострадавших и погибших пока не сообщается.

Напомним

В начале июля 2025 года Силы обороны Украины поразили объект военно-промышленного комплекса российских оккупантов - завод "Купол" в Удмуртии, а также нефтеперерабатывающий завод АО "Саратоворгсинтез" в Саратовской области.

Также в Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение пункта управления 8-й общевойсковой армии РФ на временно оккупированной Донетчине.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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