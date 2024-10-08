Військові, які вперше самовільно залишили військову частину, змогли повернутись на службу замість ув'язнення

Суд звільнив від кримінальної відповідальності військових, які вперше самовільно залишили військову частину. Вони продовжили військову службу в інших частинах. Про це заявило Державне бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі

Наприкінці вересня 2024 року Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області ухвалив рішення не ув’язнювати військовослужбовця, який у грудні 2023 року без відповідних наказів залишив розташування військової частини, що дислокувалася на Дніпропетровщині - резюмували в бюро.

У ході досудового розслідування кримінального провадження слідчі ДБР встановили місцеперебування військового та затримали його. Чоловіку було повідомлено про підозру за самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України).

Проте під час судового розгляду військовослужбовець заявив клопотання про звільнення його від відповідальності через бажання продовжувати військову службу в одній із частин, командир якої надав згоду на зарахування військового.

Але на підставі ч. 5 ст. 401 КК України суд постановив звільнити військового від кримінальної відповідальності.

Аналогічний вирок суд ухвалив ще у двох випадках. Так, згідно з рішенням суду до служби повернулись військові однієї з механізованих бригад. Один з них залишив місце служби у листопаді 2022 року, інший – у січні 2024 року, під час дислокації їхнього підрозділу у Вінницькій області.

Окрім того, суд дозволив повернутись до армії заступнику командира роти іншої військової частини, який залишив місце служби у грудні 2024 року, теж під час дислокації на Вінниччині.

Правоохоронці затримали військових. Оскільки військові залишили місце служби вперше та добровільно вирішили продовжити нести службу, їх на підставі ч. 5 ст. 401 КК України було звільнено з-під варти. Керівництво однієї з військових бригад погодилося прийняти цих осіб на службу, тому вони продовжать захищати країну у складі цього військового підрозділу - підсумували в ДБР.

Доповнення

В Бюро наголошують, що самовільне залишення військової частини або місця служби, без поважних причин, вчинене в бойовій обстановці, карається позбавленням волі до 10 років.

Тому ті, хто вперше потрапив у таку ситуацію, мають шанс повернутися у стрій, допомогти своїм побратимам боронити країну і продовжувати жити без докорів сумління та конфліктів із Законом.

Нагадаємо

У серпні Верховна Рада ухвалила закон про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство. Для повернення на службу потрібна письмова згода командира частини.