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Військові, які вперше самовільно залишили військову частину, змогли повернутись на службу замість ув'язнення

Військові, які вперше самовільно залишили військову частину, змогли повернутись на службу замість ув'язнення

Київ • УНН

 • 13319 перегляди

Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили частину, звільнені від кримінальної відповідальності. Вони продовжать службу в інших підрозділах за згодою командирів, повідомило ДБР.

Суд звільнив від кримінальної відповідальності військових, які вперше самовільно залишили військову частину. Вони продовжили військову службу в інших частинах. Про це заявило Державне бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі 

Наприкінці вересня 2024 року Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області ухвалив рішення не ув’язнювати військовослужбовця, який у грудні 2023 року без відповідних наказів залишив розташування військової частини, що дислокувалася на Дніпропетровщині

- резюмували в бюро. 

У ході досудового розслідування кримінального провадження слідчі ДБР встановили місцеперебування військового та затримали його. Чоловіку було повідомлено про підозру за самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України).

Проте під час судового розгляду військовослужбовець заявив клопотання про звільнення його від відповідальності через бажання продовжувати військову службу в одній із частин, командир якої надав згоду на зарахування військового.

Але на підставі ч. 5 ст. 401 КК України суд постановив звільнити військового від кримінальної відповідальності.

Аналогічний вирок суд ухвалив ще у двох випадках. Так, згідно з рішенням суду до служби повернулись військові однієї з механізованих бригад. Один з них залишив місце служби у листопаді 2022 року, інший – у січні 2024 року, під час дислокації їхнього підрозділу у Вінницькій області.

Окрім того, суд дозволив повернутись до армії заступнику командира роти іншої військової частини, який залишив місце служби у грудні 2024 року, теж під час дислокації на Вінниччині.

Правоохоронці затримали військових. Оскільки військові залишили місце служби вперше та добровільно вирішили продовжити нести службу, їх на підставі ч. 5 ст. 401 КК України було звільнено з-під варти. Керівництво однієї з військових бригад погодилося прийняти цих осіб на службу, тому вони продовжать захищати країну у складі цього військового підрозділу

- підсумували в ДБР. 

Доповнення

В Бюро наголошують, що самовільне залишення військової частини або місця служби, без поважних причин, вчинене в бойовій обстановці, карається позбавленням волі до 10 років.

Тому ті, хто вперше потрапив у таку ситуацію, мають шанс повернутися у стрій, допомогти своїм побратимам боронити країну і продовжувати жити без докорів сумління та конфліктів із Законом.

Нагадаємо

У серпні Верховна Рада ухвалила закон про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство. Для повернення на службу потрібна письмова згода командира частини.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаКримінал та НП
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