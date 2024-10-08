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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Военные, которые впервые самовольно оставили воинскую часть, смогли вернуться на службу вместо заключения

Военные, которые впервые самовольно оставили воинскую часть, смогли вернуться на службу вместо заключения

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 11:58  •  5662 просмотра

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Военнослужащие, которые впервые самовольно оставили часть, освобождены от уголовной ответственности. Они продолжат службу в других подразделениях с согласия командиров, сообщило ГБР.

Суд освободил от уголовной ответственности военных, которые впервые самовольно оставили воинскую часть. Они продолжили военную службу в других частях. Об этом заявило Государственное бюро расследований, передает УНН.

Детали 

В конце сентября 2024 года Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области принял решение не сажать военнослужащего, который в декабре 2023 года без соответствующих приказов покинул расположение воинской части, которая дислоцировалась на Днепропетровщине

- резюмировали в бюро. 

В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ГБР установили местонахождение военного и задержали его. Мужчине было сообщено о подозрении за самовольное оставление воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины).

Однако во время судебного разбирательства военнослужащий заявил ходатайство об освобождении его от ответственности из-за желания продолжать военную службу в одной из частей, командир которой дал согласие на зачисление военного.

Но на основании ч. 5 ст. 401 УК Украины суд постановил освободить военного от уголовной ответственности.

Аналогичный приговор суд вынес еще в двух случаях. Так, согласно решению суда к службе вернулись военные одной из механизированных бригад. Один из них оставил место службы в ноябре 2022 года, другой - в январе 2024 года, во время дислокации их подразделения в Винницкой области.

Кроме того, суд разрешил вернуться в армию заместителю командира роты другой воинской части, который оставил место службы в декабре 2024 года, тоже во время дислокации в Винницкой области.

Правоохранители задержали военных. Поскольку военные оставили место службы впервые и добровольно решили продолжить нести службу, они на основании ч. 5 ст. 401 УК Украины были освобождены из-под стражи. Руководство одной из военных бригад согласилось принять этих лиц на службу, поэтому они продолжат защищать страну в составе этого военного подразделения

- подытожили в ГБР. 

Дополнение

В Бюро отмечают, что самовольное оставление воинской части или места службы, без уважительных причин, совершенное в боевой обстановке, наказывается лишением свободы до 10 лет.

Поэтому те, кто впервые попал в такую ситуацию, имеют шанс вернуться в строй, помочь своим собратьям защищать страну и продолжать жить без угрызений совести и конфликтов с Законом.

Напомним,

В августе Верховная Рада приняла закон об освобождении военных от уголовной ответственности за первое самовольное оставление части и дезертирство. Для возвращения на службу требуется письменное согласие командира части.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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