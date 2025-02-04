Війська рф обстріляли залізничне депо на Дніпропетровщині: чи вплинуло на рух поїздів
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу залізничного депо на Дніпропетровщині пошкоджено інфраструктуру та пасажирський рухомий склад. Укрзалізниця задіяла резервні поїзди для мінімізації впливу на рух, залізничники не постраждали.
Російські війська обстріляли залізничне депо у Дніпропетровській області, пошкоджено інфраструктуру та пасажирський рухомий склад, залізничники не постраждали, для мінімізації впливу на рух поїздів задіяно резервні потяги, повідомили у вівторок в Укрзалізниці у соцмережах, пише УНН.
Сьогодні ворог знову обстріляв одне з залізничних депо на Дніпропетровщині. На щастя, ніхто із залізничників не постраждав. Серйозно пошкоджено інфраструктуру та приміщення структурного підрозділу, уламками посічено пасажирський рухомий склад. Докладаємо зусиль для мінімізації впливу на рух поїздів у регіоні - виводимо на маршрути резервні поїзди
На Дніпропетровщині війська рф пошкодили промислове підприємство04.02.25, 08:59 • 33832 перегляди