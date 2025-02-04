Войска рф обстреляли железнодорожное депо в Днепропетровской области: повлияло ли на движение поездов
Киев • УНН
В результате обстрела железнодорожного депо на Днепропетровщине повреждены инфраструктура и пассажирский подвижной состав. Укрзализныця задействовала резервные поезда для минимизации влияния на движение, железнодорожники не пострадали.
Российские войска обстреляли железнодорожное депо в Днепропетровской области, повреждена инфраструктура и пассажирский подвижной состав, железнодорожники не пострадали, для минимизации влияния на движение поездов задействованы резервные поезда, сообщили во вторник в Укрзализныце в соцсетях, пишет УНН.
Сегодня враг снова обстрелял одно из железнодорожных депо на Днепропетровщине. К счастью, никто из железнодорожников не пострадал. Серьезно повреждены инфраструктура и помещения структурного подразделения, обломками посечен пассажирский подвижной состав. Прилагаем усилия для минимизации влияния на движение поездов в регионе - выводим на маршруты резервные поезда
В Днепропетровской области войска рф повредили промышленное предприятие04.02.25, 08:59 • 24521 просмотр