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Войска рф обстреляли железнодорожное депо в Днепропетровской области: повлияло ли на движение поездов

Войска рф обстреляли железнодорожное депо в Днепропетровской области: повлияло ли на движение поездов

Киев  •  УНН

 • 10278 просмотра

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В результате обстрела железнодорожного депо на Днепропетровщине повреждены инфраструктура и пассажирский подвижной состав. Укрзализныця задействовала резервные поезда для минимизации влияния на движение, железнодорожники не пострадали.

Российские войска обстреляли железнодорожное депо в Днепропетровской области, повреждена инфраструктура и пассажирский подвижной состав, железнодорожники не пострадали, для минимизации влияния на движение поездов задействованы резервные поезда, сообщили во вторник в Укрзализныце в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня враг снова обстрелял одно из железнодорожных депо на Днепропетровщине. К счастью, никто из железнодорожников не пострадал. Серьезно повреждены инфраструктура и помещения структурного подразделения, обломками посечен пассажирский подвижной состав. Прилагаем усилия для минимизации влияния на движение поездов в регионе - выводим на маршруты резервные поезда

- сообщили в УЗ.

В Днепропетровской области войска рф повредили промышленное предприятие04.02.25, 08:59 • 24521 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область

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