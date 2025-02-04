Войска рф обстреляли железнодорожное депо в Днепропетровской области: повлияло ли на движение поездов

Российские войска обстреляли железнодорожное депо в Днепропетровской области, повреждена инфраструктура и пассажирский подвижной состав, железнодорожники не пострадали, для минимизации влияния на движение поездов задействованы резервные поезда, сообщили во вторник в Укрзализныце в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня враг снова обстрелял одно из железнодорожных депо на Днепропетровщине. К счастью, никто из железнодорожников не пострадал. Серьезно повреждены инфраструктура и помещения структурного подразделения, обломками посечен пассажирский подвижной состав. Прилагаем усилия для минимизации влияния на движение поездов в регионе - выводим на маршруты резервные поезда - сообщили в УЗ.

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