Війська рф обстріляли дві громади на Сумщині: зафіксовано 12 вибухів
Київ • УНН
російські війська обстріляли два населених пункти в Сумській області, вночі та вранці було зафіксовано 12 мінометних вибухів.
росіяни вночі та зранку здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 12 вибухів з мінометів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, пише УНН.
Вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 12 вибухів з мінометів,
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Зазначається, що обстрілів зазнали Білопільська (4 вибухи) та Есманьська (8 вибухів) громади.
Нагадаємо
Сумська область залишається найбільш активним районом, де ворог продовжує використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи.