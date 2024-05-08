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Війська рф обстріляли дві громади на Сумщині: зафіксовано 12 вибухів

Війська рф обстріляли дві громади на Сумщині: зафіксовано 12 вибухів

Київ • УНН

 • 30987 перегляди

російські війська обстріляли два населених пункти в Сумській області, вночі та вранці було зафіксовано 12 мінометних вибухів.

росіяни вночі та зранку здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 12 вибухів з мінометів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, пише УНН.

Вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 12 вибухів з мінометів,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що обстрілів зазнали Білопільська (4 вибухи) та Есманьська (8 вибухів) громади.

Нагадаємо

Сумська область залишається найбільш активним районом, де ворог продовжує використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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