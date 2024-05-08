Войска рф обстреляли две общины на Сумщине: зафиксировано 12 взрывов

Зеленский: россия запустила по Украине более 50 ракет и более 20 "шахедов" в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне

В День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне россия осуществила массированную ракетную атаку на Украину, выпустив более 50 ракет и более 20 "шахедов" по инфраструктуре в нескольких регионах.