Войска рф обстреляли две общины на Сумщине: зафиксировано 12 взрывов
Киев • УНН
российские войска обстреляли два населенных пункта в Сумской области, ночью и утром было зафиксировано 12 минометных взрывов.
россияне ночью и утром совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 12 взрывов из минометов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, пишет УНН.
Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 12 взрывов из минометов,
Детали
Отмечается, что обстрелам подверглись Белопольская (4 взрыва) и Есманьская (8 взрывов) громады.
Напомним
Сумская область остается наиболее активным районом, где враг продолжает использовать свои диверсионно-разведывательные группы.
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