Війська рф атакували дроном жительку передмістя Херсона
Київ • УНН
У Кіндійці, передмісті Херсона, окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на 58-річну жінку. Потерпілу з вибуховою травмою та пораненнями доставили до лікарні.
У Кіндійці, передмісті Херсона, окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на 58-річну жінку, її доставили до лікарні, повідомили у середу у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Окупаційні війська атакували з дрона жительку Кіндійки. Ворог скинув вибухівку на 58-річну жінку, коли та перебувала на вулиці", - ідеться у повідомленні.
Постраждалу, як вказано, доставили до лікарні з вибуховою травмою, уламковими пораненнями ніг та рук.
росіяни атакували дроном 68-річного чоловіка на Херсонщині09.10.24, 14:59 • 10463 перегляди