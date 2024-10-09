Войска рф атаковали дроном жительницу пригорода Херсона
Киев • УНН
В Киндейке, пригороде Херсона, оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на 58-летнюю женщину. Пострадавшую со взрывной травмой и ранениями доставили в больницу.
В Киндийке, пригороде Херсона, оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на 58-летнюю женщину, ее доставили в больницу, сообщили в среду в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
«Оккупационные войска атаковали с дрона жительницу Киндейки. Враг сбросил взрывчатку на 58-летнюю женщину, когда та находилась на улице», - говорится в сообщении.
Пострадавшую, как указано, доставили в больницу со взрывной травмой, осколочными ранениями ног и рук.
россияне атаковали дроном 68-летнего мужчину в Херсонской области9 октября 2024, 11:59 • 5628 просмотров