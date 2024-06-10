Війська рф 17 разів вдарили по Дніпропетровщині: поранено 45-річного чоловіка
Київ • УНН
10 червня російські окупаційні війська завдали 17 ударів по Дніпропетровській області, запустивши 13 безпілотників-камікадзе і завдавши артилерійських ударів, пошкодивши будівлі, інфраструктуру і поранивши 45-річного чоловіка.
Протягом доби, 10 червня, російські окупаційні війська 17 разів вдарили по Дніпропетровщині. Про це пише УНН з посиланням на заяву голови очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.
Деталі
Так за день, росіяни запустили 13 дронів камікадзе та декілька разів вдарили по регіону з артилерії.
Гатили по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадам. У райцентрі від атаки ворожого безпілотника постраждав 45-річний чоловік. Поранення не важкі, лікуватиметься вдома
Також внаслідок ворожих атак пошкоджена багатоповерхівка, адмінбудівля, комунальне підприємство, 6 приватних осель, 2 господарські споруди, інфраструктурний обʼєкт, автівки, мікроавтобус та лінія електропередачі.
Нагадаємо
Минулої доби, 9 червня, окупанти двічі заатакували Дніпропетровщину. У результаті однієї з учорашніх атак на райцентр постраждала 44-річна жінка.