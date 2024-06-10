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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф 17 раз ударили по Днепропетровщине: ранен 45-летний мужчина

Войска рф 17 раз ударили по Днепропетровщине: ранен 45-летний мужчина

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 15:48  •  1399 просмотра

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10 июня российские оккупационные войска нанесли 17 ударов по Днепропетровской области, запустив 13 беспилотников-камикадзе и нанеся артиллерийские удары, повредив здания, инфраструктуру и ранив 45-летнего мужчину.

В течение суток, 10 июня, российские оккупационные войска 17 раз ударили по Днепропетровщине. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление председателя главы Днепропетровского областного совета Николая Лукаша.

Детали 

Так за день, россияне запустили 13 дронов камикадзе и несколько раз ударили по региону из артиллерии.

Били по Никополю, Марганецкой и Мировской общинам. в райцентре от атаки вражеского беспилотника пострадал 45-летний мужчина. Ранения не тяжелые, будет лечиться дома

- рассказал председатель Днепропетровского областного совета. 

Также в результате вражеских атак повреждена многоэтажка, админздание, коммунальное предприятие, 6 частных домов, 2 хозяйственных сооружения, инфраструктурный объект, машины, микроавтобус и линия электропередачи.  

Напомним

За прошедшие сутки, 9 июня, оккупанты дважды атаковали Днепропетровщину. В результате одной из вчерашних атак на райцентр пострадала 44-летняя женщина.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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