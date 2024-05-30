Війна за "Олімпекс": два банки та один "слуга народу", ймовірно, допомогли Грозі та Науменко незаконно продати майно зернового термінала в Одеській області
Київ • УНН
Гроза і Науменко незаконно продали частину зернового терміналу "Олімпекс" в Одеській області самим собі за допомогою банків "Восток" і "Південний" і депутата від партії "Слуга народу".
Одеські бізнесмени Сергій Гроза та Володимир Науменко всіма можливими та неможливими способами намагаються відновити контроль над зерновим терміналом "Олімпекс" на Одещині. Для цього вони навіть незаконно продали його частину собі ж, пише УНН.
Деталі
Компанія Грози та Науменко GNT Group у 2019 та 2021 роках отримала інвестиційні кредити від американців на розвиток "Олімпексу" під заставу зерна та майна термінала. Однак, повернути кредитні кошти на вимогу інвесторів вони відмовилися. Та й контроль над терміналом, який фактично був у заставі втрачати Гроза та Науменко, не схотіли.
Компанія Грози і Науменка GNT Group заблокувала роботу зернового терміналу в Одесі. Детальна хронологія конфлікту22.05.24, 09:00 • 351162 перегляди
Його зберегти вони вирішили методом, яким часто користуються шахраї - через продаж майна через низку компаній-прокладок. Допомогли їм у цьому банки "Восток" та "Південний".
Гроза та Науменко, ймовірно, знайшли переконливі аргументи, щоб бенефіціар "Південного" Юрій Родін та депутат Одеської міської ради від фракції "Слуга народу" Вадим Мороховський, який фактично контролює банк "Восток" та є давнім другом Родіна, допомогли бізнесменам перевірити задуману аферу.
1994 року родина Родіних увійшла до складу акціонерів банку "Південний". 1999-го до банку "Південний" приєднався Вадим Мороховський – він вступив на посаду голови правління. Мороховський пропрацював у банку аж 2011 року, поки не пішов із "Південного" до банку "Восток", над яким, як стверджують одесити, досі зберігає контроль.
У наступному матеріалі УНН докладно опише, як Гроза та Науменко змогли продати півтерміналу, який був у заставі в американців.
Нагадаємо
Ряд компаній, що входять до GNT Group бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка, роками ухиляються від сплати податків на мільйони гривень, використовуючи "ризикові" підприємства.