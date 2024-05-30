Війна за "Олімпекс": два банки та один "слуга народу", ймовірно, допомогли Грозі та Науменко незаконно продати майно зернового термінала в Одеській області

ukenru
10:47 • 26367 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 42937 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 45677 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 61789 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 76432 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114508 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 137704 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139762 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 246648 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171319 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+15°
4 м/с
45 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 54843 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 38969 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

07:19 • 19542 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 42128 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 30313 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 246648 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 364953 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 379837 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 294980 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 367787 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62087 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 78596 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 89806 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 171722 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 174295 перегляди
Актуальне
Війна за "Олімпекс": два банки та один "слуга народу", ймовірно, допомогли Грозі та Науменко незаконно продати майно зернового термінала в Одеській області

Війна за "Олімпекс": два банки та один "слуга народу", ймовірно, допомогли Грозі та Науменко незаконно продати майно зернового термінала в Одеській області

Київ • УНН

 • 22186 перегляди

Гроза і Науменко незаконно продали частину зернового терміналу "Олімпекс" в Одеській області самим собі за допомогою банків "Восток" і "Південний" і депутата від партії "Слуга народу".

Одеські бізнесмени Сергій Гроза та Володимир Науменко всіма можливими та неможливими способами намагаються відновити контроль над зерновим терміналом "Олімпекс" на Одещині. Для цього вони навіть незаконно продали його частину собі ж, пише УНН.

Деталі

Компанія Грози та Науменко GNT Group у 2019 та 2021 роках отримала інвестиційні кредити від американців на розвиток "Олімпексу" під заставу зерна та майна термінала. Однак, повернути кредитні кошти на вимогу інвесторів вони відмовилися. Та й контроль над терміналом, який фактично був у заставі втрачати Гроза та Науменко, не схотіли.

Компанія Грози і Науменка GNT Group заблокувала роботу зернового терміналу в Одесі. Детальна хронологія конфлікту22.05.24, 09:00 • 351162 перегляди

Його зберегти вони вирішили методом, яким часто користуються шахраї - через продаж майна через низку компаній-прокладок. Допомогли їм у цьому банки "Восток" та "Південний".

Гроза та Науменко, ймовірно, знайшли переконливі аргументи, щоб бенефіціар "Південного" Юрій Родін та депутат Одеської міської ради від фракції "Слуга народу" Вадим Мороховський, який фактично контролює банк "Восток" та є давнім другом Родіна, допомогли бізнесменам перевірити задуману аферу.

1994 року родина Родіних увійшла до складу акціонерів банку "Південний". 1999-го до банку "Південний" приєднався Вадим Мороховський – він вступив на посаду голови правління. Мороховський пропрацював у банку аж 2011 року, поки не пішов із "Південного" до банку "Восток", над яким, як стверджують одесити, досі зберігає контроль.

У наступному матеріалі УНН докладно опише, як Гроза та Науменко змогли продати півтерміналу, який був у заставі в американців.

Нагадаємо

Ряд компаній, що входять до GNT Group бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка, роками ухиляються від сплати податків на мільйони гривень, використовуючи "ризикові" підприємства.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітикаКримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,288.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.83