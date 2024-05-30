Война за "Олимпекс": два банка и один "слуга народа", вероятно, помогли грозе и Науменко незаконно продать имущество зернового терминала в Одесской области

Одесские бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко всеми возможными и невозможными способами пытаются восстановить контроль над зерновым терминалом "Олимпекс" в Одесской области. Для этого они даже незаконно продали его часть себе же, пишет УНН.

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Компания грозы и Науменко GNT Group в 2019 и 2021 годах получила инвестиционные кредиты от американцев на развитие "Олимпекса" под залог зерна и имущества терминала. Однако, вернуть кредитные средства по требованию инвесторов они отказались. Да и контроль над терминалом, который фактически был в Заставе терять Гроза и Науменко, не захотели.

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Его сохранить они решили методом, которым часто пользуются мошенники-через продажу имущества через ряд компаний-прокладок. Помогли им в этом банки "Восток" и "Південний".

Гроза и Науменко, вероятно, нашли убедительные аргументы, чтобы бенефициар "Південного" Юрий Родин и депутат Одесского городского совета от фракции "Слуга народа" Вадим Мороховский, который фактически контролирует банк "Восток" и является давним другом Родина, помогли бизнесменам проверить задуманную аферу.

В 1994 году семья Родиных вошла в состав акционеров Банка "Південний". В 1999 - м к банку "Південний" присоединился Вадим Мороховский-он вступил в должность председателя правления. Мороховский проработал в банке аж в 2011 году, пока не ушел из "Південного" в банк "Восток", над которым, как утверждают одесситы, до сих пор сохраняет контроль.

В следующем материале УНН подробно опишет, как Гроза и Науменко смогли продать пол терминала, который был в залоге у американцев.

Напомним

Ряд компаний, входящих в GNT Group бизнесменов Сергея грозы и Владимира Науменко, годами уклоняются от уплаты налогов на миллионы гривен, используя "рисковые" предприятия.