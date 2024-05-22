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В'єтнам обрав президента

В'єтнам обрав президента

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Національні збори В'єтнаму обрали 66-річного міністра безпеки у Ван Тхионга новим президентом В'єтнаму.

Національна асамблея В'єтнаму обрала 66-річного міністра безпеки То Лама новим президентом країни, повідомляє AFP, передає УНН.

Деталі

Я докладу всіх зусиль, щоб виконати поставлене завдання, – сказав 66-річний чоловік.

Минулого тижня Лам був висунутий комітетом Комуністичної партії В'єтнаму. Після голосування в НС він пообіцяв, що буде лояльним до нації, держави та народу.

У 2021 році він був обраний до Політбюро, яке є найпотужнішим органом прийняття рішень у країні. Новий президент з 2016 року очолює Міністерство безпеки, яке контролює поліцію В'єтнаму.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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