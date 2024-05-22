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В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
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Минагрополитики презентовало законопроект О "государственном аграрном реестре"
Израиль пересматривает планы наступления в Рафахе в соответствии с требованиями США
В " Прозорро.Продажи " состоялись успешные аукционы по продаже квартир коллаборантов Сальдо и Шелкова
Россия в одностороннем порядке решила изменить морскую границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море
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Финляндия укрепляет свою границу на востоке
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Вьетнам избрал президента
Национальное собрание Вьетнама избрало 66-летнего министра безопасности в Ван Тхионго новым президентом Вьетнама.
Bloomberg: компании могут отключить чипсеты, если Китай вторгнется на Тайвань
Голландский производитель микрочипов ASML сообщил США, что может удаленно отключить оборудование для производства чипов на тайваньском заводе TSMC, если Китай вторгнется на остров.
ЕС оценивает экономические последствия возможных ограничений на импорт российского газа
Страны ЕС Бельгия, Германия и Франция обратились в Европейскую комиссию с просьбой оценить потенциальный экономический ущерб от ограничения импорта российского газа на фоне обсуждения нового пакета санкций против России.
Из-за российской атаки на энергетику суммы остались без электроэнергии
Из-за нападения России на энергетический сектор город Сумы остался без электричества, и в настоящее время предпринимаются усилия по восстановлению электроснабжения и обеспечению электроэнергией критически важных объектов инфраструктуры в первую очередь.
Минагрополитики презентовало законопроект О "государственном аграрном реестре"
Министерство аграрной политики представило проект закона О "государственном аграрном реестре", направленный на совершенствование механизма предоставления государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям через автоматизированную систему.
Израиль пересматривает планы наступления в Рафахе в соответствии с требованиями США
Израиль пересмотрел свои планы военного наступления на Рафы, чтобы учесть опасения США, которые привели к эвакуации почти двух третей населения города.
В " Прозорро.Продажи " состоялись успешные аукционы по продаже квартир коллаборантов Сальдо и Шелкова
Две конфискованные квартиры, принадлежащие российским олигархам и коллаборационистам Михаилу Шелкову и Владимиру Бальдо, были успешно проданы на аукционе ProZorro. Сумма продажи составила более 6,9 млн грн, вырученные средства поступили в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Россия в одностороннем порядке решила изменить морскую границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море
Россия в одностороннем порядке изменила морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море, пересмотрев географические координаты островов и прибрежных районов.
Reuters: Ирландия намерена признать Палестинское государство
Ирландия намерена объявить о признании Палестины государством в среду, 22 мая.
Финляндия укрепляет свою границу на востоке
Финляндия усиливает пограничный контроль вдоль своей 130-мильной границы с Россией и будет отказывать во въезде мигрантам из России, обвиняя Россию в организации притока просителей убежища.