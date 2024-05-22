Вьетнам избрал президента

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
vetnamВьетнам
Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  105715 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  105278 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  110516 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  109239 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  103375 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  196395 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131449 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198737 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183117 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191613 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Новости по теме
Вьетнам избрал президента

Вьетнам избрал президента

  •  2024 просмотра
Bloomberg: компании могут отключить чипсеты, если Китай вторгнется на Тайвань

Bloomberg: компании могут отключить чипсеты, если Китай вторгнется на Тайвань

  •  5048 просмотра
ЕС оценивает экономические последствия возможных ограничений на импорт российского газа

ЕС оценивает экономические последствия возможных ограничений на импорт российского газа

  •  5692 просмотра
Из-за российской атаки на энергетику суммы остались без электроэнергии

Из-за российской атаки на энергетику суммы остались без электроэнергии

  •  5954 просмотра
Минагрополитики презентовало законопроект О "государственном аграрном реестре"

Минагрополитики презентовало законопроект О "государственном аграрном реестре"

  •  5632 просмотра
Израиль пересматривает планы наступления в Рафахе в соответствии с требованиями США

Израиль пересматривает планы наступления в Рафахе в соответствии с требованиями США

  •  5656 просмотра
В " Прозорро.Продажи " состоялись успешные аукционы по продаже квартир коллаборантов Сальдо и Шелкова

В " Прозорро.Продажи " состоялись успешные аукционы по продаже квартир коллаборантов Сальдо и Шелкова

  •  6296 просмотра
Россия в одностороннем порядке решила изменить морскую границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море

Россия в одностороннем порядке решила изменить морскую границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море

  •  6858 просмотра
Reuters: Ирландия намерена признать Палестинское государство

Reuters: Ирландия намерена признать Палестинское государство

  •  6890 просмотра
Финляндия укрепляет свою границу на востоке

Финляндия укрепляет свою границу на востоке

  •  6557 просмотра

Популярные

Транспортируют оружие и личный состав: разведчики показали, как уничтожают грузовики оккупантов

Транспортируют оружие и личный состав: разведчики показали, как уничтожают грузовики оккупантов

  •  24570 просмотра
Канада расширила санкции против рф за перевозку оружия из КНДР

Канада расширила санкции против рф за перевозку оружия из КНДР

  •  39027 просмотра
Почему украинцы не верят АРМА?

Почему украинцы не верят АРМА?

  •  24560 просмотра
Покровский и другие донецкие направления остаются чрезвычайно сложными - Зеленский

Покровский и другие донецкие направления остаются чрезвычайно сложными - Зеленский

  •  36545 просмотра
Зеленский пригласил премьер-министра Ирака на саммит мира в Швейцарии

Зеленский пригласил премьер-министра Ирака на саммит мира в Швейцарии

  •  23883 просмотра

Публикации

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  196395 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  183585 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  378023 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  363327 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  415191 просмотра

Вьетнам избрал президента

Национальное собрание Вьетнама избрало 66-летнего министра безопасности в Ван Тхионго новым президентом Вьетнама.

политика •   •  2024 просмотра
Вьетнам избрал президента

Bloomberg: компании могут отключить чипсеты, если Китай вторгнется на Тайвань

Голландский производитель микрочипов ASML сообщил США, что может удаленно отключить оборудование для производства чипов на тайваньском заводе TSMC, если Китай вторгнется на остров.

Экономика •   •  5048 просмотра
Bloomberg: компании могут отключить чипсеты, если Китай вторгнется на Тайвань

ЕС оценивает экономические последствия возможных ограничений на импорт российского газа

Страны ЕС Бельгия, Германия и Франция обратились в Европейскую комиссию с просьбой оценить потенциальный экономический ущерб от ограничения импорта российского газа на фоне обсуждения нового пакета санкций против России.

Экономика •   •  5692 просмотра
ЕС оценивает экономические последствия возможных ограничений на импорт российского газа

Из-за российской атаки на энергетику суммы остались без электроэнергии

Из-за нападения России на энергетический сектор город Сумы остался без электричества, и в настоящее время предпринимаются усилия по восстановлению электроснабжения и обеспечению электроэнергией критически важных объектов инфраструктуры в первую очередь.

Общество •   •  5954 просмотра
Из-за российской атаки на энергетику суммы остались без электроэнергии

Минагрополитики презентовало законопроект О "государственном аграрном реестре"

Министерство аграрной политики представило проект закона О "государственном аграрном реестре", направленный на совершенствование механизма предоставления государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям через автоматизированную систему.

Экономика •   •  5632 просмотра
Минагрополитики презентовало законопроект О "государственном аграрном реестре"

Израиль пересматривает планы наступления в Рафахе в соответствии с требованиями США

Израиль пересмотрел свои планы военного наступления на Рафы, чтобы учесть опасения США, которые привели к эвакуации почти двух третей населения города.

Война •   •  5656 просмотра
Израиль пересматривает планы наступления в Рафахе в соответствии с требованиями США

В " Прозорро.Продажи " состоялись успешные аукционы по продаже квартир коллаборантов Сальдо и Шелкова

Две конфискованные квартиры, принадлежащие российским олигархам и коллаборационистам Михаилу Шелкову и Владимиру Бальдо, были успешно проданы на аукционе ProZorro. Сумма продажи составила более 6,9 млн грн, вырученные средства поступили в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Война •   •  6296 просмотра
В " Прозорро.Продажи " состоялись успешные аукционы по продаже квартир коллаборантов Сальдо и Шелкова

Россия в одностороннем порядке решила изменить морскую границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море

Россия в одностороннем порядке изменила морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море, пересмотрев географические координаты островов и прибрежных районов.

политика •   •  6858 просмотра
Россия в одностороннем порядке решила изменить морскую границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море

Reuters: Ирландия намерена признать Палестинское государство

Ирландия намерена объявить о признании Палестины государством в среду, 22 мая.

политика •   •  6890 просмотра
Reuters: Ирландия намерена признать Палестинское государство

Финляндия укрепляет свою границу на востоке

Финляндия усиливает пограничный контроль вдоль своей 130-мильной границы с Россией и будет отказывать во въезде мигрантам из России, обвиняя Россию в организации притока просителей убежища.

Общество •   •  6557 просмотра
Финляндия укрепляет свою границу на востоке