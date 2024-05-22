Вьетнам избрал президента

Национальная ассамблея Вьетнама избрала 66-летнего министра безопасности То Лама новым президентом Украины, сообщает AFP, передает УНН.

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Я приложу все усилия, чтобы выполнить поставленную задачу, – сказал 66-летний мужчина.

На прошлой неделе Лам был выдвинут комитетом Коммунистической партии Вьетнама. После голосования в ЧС он пообещал, что будет лояльным к нации, государству и народу.

В 2021 году он был избран в Политбюро, которое является самым влиятельным органом принятия решений в стране. Новый президент с 2016 года возглавляет Министерство безопасности, которое контролирует полицию Вьетнама.

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