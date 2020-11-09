Відсьогодні Словаччина на кордоні тестуватиме українців на COVID-19

“Усі подорожуючі під час в’їзду у Словаччину зобов’язані пройти антигенний тест і в подальшому підлягають самоізоляції, під час якої на п’ятий день повинні зробити тест RT PCR. Від проходження антигенного тесту звільняються особи, які прямують територією Словаччини транзитом, та відповідно до винятку Указу Управління охорони здоров’я Словацької Республіки або письмового винятку. Пропуск вантажного автотранспорту здійснюватиметься без обмежень”, — мовилось у повідомленні.

Зазначається, що влада Словаччини обмежить кількість відкритих прикордонних пунктів та час проїзду через них.

Пропуск осіб, які тимчасово або постійно проживають на території Словаччини, буде здійснюватися з 08.00 до 20.00 (за київським часом). Відповідні пункти пропуску — “Вишнє Нємецке”, а з українського боку — “Ужгород”. Так само дозволений в’їзд родичів громадян України (дружина/чоловік, неповнолітня дитина, батько/мати неповнолітньої дитини) з постійним або тимчасовим дозволом на проживання на території Словаччини.

Словацькі прикордонники раніше повідомили, що з 09.00 (за київським часом) 9 листопада 2020 року буде тимчасово закрито пункт пропуску “Велке Слеменце”, з українського боку — “Малі Селменці”. Також тимчасово припиняється оформлення пішоходів у пункті пропуску “Убля”, з українського боку — “Малий Березний”.

Раніше УНН повідомляв, що уряд Словаччини проведе загальнодержавне тестування на COVID-19. Тест пройдуть усі мешканці країни, крім дітей віком до 10 років. Станом на 3 листопада стало відомо, що уряд країни вже безкоштовно протестував дві третини населення.