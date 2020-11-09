С сегодняшнего дня Словакия начнет на границе тестировать украинцев на COVID-19

“Все путешественники при въезде в Словакию обязаны пройти антигенный тест и в дальнейшем подлежат самоизоляции, во время которой на пятый день должны сделать тест RT PCR. От прохождения антигенного теста освобождаются лица, которые направляются через территорию Словакии транзитом, и в соответствии с исключения Указа Управление здравоохранения Словацкой Республики или письменного исключения. Пропуск грузового автотранспорта будет осуществляться без ограничений”, — говорилось в сообщении.

Отмечается, что власти Словакии ограничат количество открытых пограничных пунктов и время проезда через них.

Пропуск лиц, временно или постоянно проживающих на территории Словакии, будет осуществляться с 08.00 до 20.00 (по киевскому времени). Соответствующие пункты пропуска — “Вишне Немецкое”, а с украинской стороны — “Ужгород”. Так же разрешен въезд родственников граждан Украины (жена/муж, несовершеннолетний ребенок, отец/мать несовершеннолетнего ребенка) с постоянным или временным видом на жительство на территории Словакии.

Словацкие пограничники ранее сообщили, что с 09.00 (по киевскому времени) 9 ноября 2020 года будет временно закрыт пункт пропуска “Вельке Слеменце”, с украинской стороны — “Малые Селменцы”. Также временно прекращается оформление пешеходов в пункте пропуска “Убля”, с украинской стороны — “Малый Березный”.

Ранее УНН сообщал, что правительство Словакии проведет общегосударственное тестирование на COVID-19. Тест пройдут все жители страны, кроме детей до 10 лет. По состоянию на 3 ноября стало известно, что правительство страны уже бесплатно протестовало две трети населения.