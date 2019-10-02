Відсьогодні паломники-хасиди покидають Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Станом на сьогоднішній ранок, після святкування іудейського Нового року в Умані, Україну почали покидати паломники-хасиди. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресс-центрі Державної прикордонної служби України.
“За минулу добу їх виїхала дуже незначна кількість, але з сьогоднішнього дня, навіть ночі, почали оформлятися рейси на відліт з України, саме з паломниками-хасидами. З аеропорту Борисполя очікується близько 30 рейсів на виліт, такі ж саме рейси плануються по інших аеропортам, зокрема, Одеси і Вінниці. Ми також розраховуємо, що вони, як і на в’їзд, будуть їхати організованими групами через автомобільні пункти пропуску, а також залізничні прикордонні пункти з країнами ЄС”, — розповіли в прес-центрі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За час перебування хасидів в Умані зареєстровано дванадцять кримінальних проваджень
Нагадаємо, цього року святкування іудейського Нового року Рош-ха-Шана тривало з 29 вересня по 1 жовтня в місті Умань. Саме за цей період до України прибуло понад 30 тисяч паломників з різних країн світу.