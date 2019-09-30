За час перебування хасидів в Умані зареєстровано дванадцять кримінальних проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Протягом тижня поліцією зареєстровано дванадцять кримінальних правопорушень, які були вчинені на території паломництва хасидів в місті Умань Черкаської області. Про це УНН повідомили у відділ комунікації ГУНП у Черкаській області.
“З початку приїзду хасидів на території паломництва всього зареєстровано 12 кримінальних проваджень”, — розповіли в поліції.
У поліції зазначили, що ці цифри не загалом по Умані, а лише на території поселення хасидів.
Так, за незаконне поводження зі зброєю зареєстровано 3 кримінальні провадження, крадіжку — 2, незаконне виготовлення та зберігання наркотиків — 6, пограбування — 1.
Як зазначили у відділі комунікацій, наразі все спокійно.
“Все спокійно. Звичайно, правопорушення є. Дрібні конфлікти локалізуються на місці”, — розповіли в поліції.
Всього територію поселення хасидів охороняють більше 250 працівників поліції.
Нагадаємо, 29 вересня за юдейським календарем відзначають Рош-ха-Шана — розпочинається Новий 5780-й рік. Свято триватиме з вечора 29 вересня по 1 жовтня.
Як раніше повідомляв УНН, Рош-ха-Шана в Умані цього року святкували понад 30 тис. паломників-хасидів.