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За час перебування хасидів в Умані зареєстровано дванадцять кримінальних проваджень

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Протягом тижня поліцією зареєстровано дванадцять кримінальних правопорушень, які були вчинені на території паломництва хасидів в місті Умань Черкаської області. Про це УНН повідомили у відділ комунікації ГУНП у Черкаській області.

За час перебування хасидів в Умані зареєстровано дванадцять кримінальних проваджень

“З початку приїзду хасидів на території паломництва всього зареєстровано 12 кримінальних проваджень”, — розповіли в поліції.

У поліції зазначили, що ці цифри не загалом по Умані, а лише на території поселення хасидів.

Так, за незаконне поводження зі зброєю зареєстровано 3 кримінальні провадження, крадіжку — 2, незаконне виготовлення та зберігання наркотиків — 6, пограбування — 1.

Як зазначили у відділі комунікацій, наразі все спокійно.

“Все спокійно. Звичайно, правопорушення є. Дрібні конфлікти локалізуються на місці”, — розповіли в поліції.

Всього територію поселення хасидів охороняють більше 250 працівників поліції.

Нагадаємо, 29 вересня за юдейським календарем відзначають Рош-ха-Шана — розпочинається Новий 5780-й рік. Свято триватиме з вечора 29 вересня по 1 жовтня.

Як раніше повідомляв УНН, Рош-ха-Шана в Умані цього року святкували понад 30 тис. паломників-хасидів.

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