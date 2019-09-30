За время пребывания хасидов в Умани зарегистрировано двенадцать уголовных производств
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В течение недели полицией зарегистрировано двенадцать уголовных преступлений, совершенных на территории паломничества хасидов в городе Умань Черкасской области. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Черкасской области.
“С начала приезда хасидов на территории паломничества всего зарегистрировано 12 уголовных производств”, — рассказали в полиции.
В полиции отметили, что эти цифры не в целом по Умани, а только на территории поселения хасидов.
Так, за незаконное обращение с оружием зарегистрировано 3 уголовных производства, кражу — 2, незаконное изготовление и хранение наркотиков — 6, грабежи — 1.
Как отметили в отделе коммуникаций, пока все спокойно.
“Все спокойно. Конечно, правонарушения есть. Мелкие конфликты локализуются на месте”, — рассказали в полиции.
Всего территорию поселения хасидов охраняют более 250 сотрудников полиции.
Напомним, 29 сентября по иудейскому календарю отмечают Рош-ха-Шана — начинается Новый 5780-й год. Праздник продлится с вечера 29 сентября по 1 октября.
Как ранее сообщал УНН, Рош-ха-Шана в Умани в этом году праздновали более 30 тыс. Паломников-хасидов.