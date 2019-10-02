С сегодняшнего дня паломники-хасиды покидают Украину

“За прошедшие сутки их выехало очень незначительное количество, но с сегодняшнего дня, даже ночью, начали оформляться рейсы на вылет из Украины, именно с паломниками-хасидами. Из аэропорта Борисполь ожидается около 30 рейсов на вылет, такие же рейсы планируются по другим аэропортам, в частности, Одессы и Винницы. Мы также рассчитываем, что они, как и на въезд, будут ехать организованными группами через автомобильные пункты пропуска, а также железнодорожные пограничные пункты со странами ЕС”, — рассказали в пресс-центре.

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Напомним, в этом году празднование иудейского Нового года Рош-ха-Шана продолжалось с 29 сентября по 1 октября в городе Умань. Именно за этот период в Украину прибыло более 30 тысяч паломников из разных стран мира.