Відсьогодні мешканців Дніпропетровщини з пневмонією будуть перевіряти на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. На Дніпропетровщині більшу кількість людей перевірятимуть на коронавірус. Відсьогодні ПЛР-дослідження на COVID-19 робитимуть усім хворим на пневмонію. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації Валерій Сердюк, передає УНН з посиланням на прес-службу ОДА.
“Відсьогодні будемо проводити ПЛР-дослідження на COVID-19 усім пацієнтам з діагнозом „пневмонія“. Адже саме завдяки вчасній діагностиці зможемо не допустити поширення вірусу регіоном”, — повідомив Сердюк.
Він зазначив, що в обласному лабораторному центрі щодня проводиться ПЛР-тестування на коронавірусну інфекцію. Зокрема, перевіряють людей, які контактували із хворими.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Усі медзаклади, що мають відповідну ліцензію, можуть тестувати на COVID-19 — МОЗ
Також почали працювати мобільні бригади, які виїжджають до мешканців регіону та беруть в них біоматеріал для аналізів.
Додамо, що загалом на коронавірус вже перевірили 132 мешканці Дніпропетровської області. У 26 випадках дослідження показали позитивний результат. Четверо людей — одужали.
Нагадаємо, що у Дніпропетровській області виявили 12 нових випадків коронавірусу. Захворілі — мешканці Дніпра, Першотравенська та Синельниківського району. Серед інфікованих — двоє підлітків.