С сегодняшнего дня жителей Днепропетровской области с пневмонией будут проверять на коронавирус

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 93505 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102108 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104218 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103333 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111601 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100343 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104919 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106569 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131506 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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С сегодняшнего дня жителей Днепропетровской области с пневмонией будут проверять на коронавирус

С сегодняшнего дня жителей Днепропетровской области с пневмонией будут проверять на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 12698 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Днепропетровской области большее количество людей будут проверять на коронавирус. С сегодняшнего дня ПЦР-исследования на COVID-19 будут делать всем больным пневмонией. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Валерий Сердюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.

“С сегодняшнего дня будем проводить ПЦР-исследования на COVID-19 всем пациентам с диагнозом „пневмония“. Ведь именно благодаря своевременной диагностике сможем не допустить распространения вируса регионом”, — сообщил Сердюк.

Он отметил, что в областном лабораторном центре ежедневно проводится ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию. В частности, проверяют людей, контактировавших с больными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Все медучреждения, имеющие соответствующую лицензию, могут тестировать на COVID-19 — МЗ

Также начали работать мобильные бригады, которые выезжают к жителям региона и принимают в них биоматериал для анализов.

Добавим, что всего на коронавирус уже проверили 132 жителя Днепропетровской области. В 26 случаях исследования показали положительный результат. Четыре человека — выздоровели.

Напомним, что в Днепропетровской области обнаружили 12 новых случаев коронавируса. Заболевшие — жители Днепра, Первомайска и Синельниковского района. Среди инфицированных — двое подростков.

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