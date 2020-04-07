С сегодняшнего дня жителей Днепропетровской области с пневмонией будут проверять на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Днепропетровской области большее количество людей будут проверять на коронавирус. С сегодняшнего дня ПЦР-исследования на COVID-19 будут делать всем больным пневмонией. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Валерий Сердюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
“С сегодняшнего дня будем проводить ПЦР-исследования на COVID-19 всем пациентам с диагнозом „пневмония“. Ведь именно благодаря своевременной диагностике сможем не допустить распространения вируса регионом”, — сообщил Сердюк.
Он отметил, что в областном лабораторном центре ежедневно проводится ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию. В частности, проверяют людей, контактировавших с больными.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Все медучреждения, имеющие соответствующую лицензию, могут тестировать на COVID-19 — МЗ
Также начали работать мобильные бригады, которые выезжают к жителям региона и принимают в них биоматериал для анализов.
Добавим, что всего на коронавирус уже проверили 132 жителя Днепропетровской области. В 26 случаях исследования показали положительный результат. Четыре человека — выздоровели.
Напомним, что в Днепропетровской области обнаружили 12 новых случаев коронавируса. Заболевшие — жители Днепра, Первомайска и Синельниковского района. Среди инфицированных — двое подростков.