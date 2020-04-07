С сегодняшнего дня жителей Днепропетровской области с пневмонией будут проверять на коронавирус

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Днепропетровской области большее количество людей будут проверять на коронавирус. С сегодняшнего дня ПЦР-исследования на COVID-19 будут делать всем больным пневмонией. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Валерий Сердюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.