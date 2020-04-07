Усі медзаклади, що мають відповідну ліцензію, можуть тестувати на COVID-19 - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Проводити ПЛР-тестування на наявність COVID-19 можуть усі приватні лабораторії та заклади охорони здоров’я, що мають відповідну ліцензію та потужності, проте вони мають звітувати про кожен випадок коронавірусної хвороби. Про це повідомляється в Telegram-каналі “Коронавірус_інфо”, передає УНН.
“МОЗ повідомляє, що приватним лабораторіям та клінікам, а також усім закладам охорони здоров’я, які мають відповідну ліцензію та потужності, дозволено проводити ПЛР-тестування на наявність COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що такі медзаклади мають звітувати про кожен випадок коронавірусної хвороби й інформувати про це регіональні заклади громадського здоров’я.
“Це потрібно для того, щоб усі випадки потрапляли в офіційну статистику та було проведено належне епідеміологічне розслідування”, — повідомив заступник Міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Як раніше повідомляв УНН, в Україні можуть проводити 30 тисяч тестів на тиждень, але такої потреби немає.