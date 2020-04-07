Все медучреждения, имеющие соответствующую лицензию, могут тестировать на COVID-19 - МЗ

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5 марта, 18:37 • 89556 просмотра

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Проводить ПЦР-тестирование на наличие COVID-19 могут все частные лаборатории и учреждения здравоохранения, имеющие соответствующую лицензию и мощности, однако они должны отчитываться о каждом случае коронавирусной болезни. Об этом сообщается в Telegram-канале “Коронавирус_инфо”, передает УНН.

“Минздрав сообщает, что частным лабораториям и клиникам, а также всем учреждениям здравоохранения, которые имеют соответствующую лицензию и мощности, разрешено проводить ПЦР-тестирование на наличие COVID-19”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие медучреждения должны отчитываться о каждом случае коронавирусной болезни и информировать об этом региональные учреждения общественного здоровья.

“Это нужно для того, чтобы все случаи попадали в официальную статистику и было проведено должное эпидемиологическое расследование”, — сообщил заместитель Министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Как ранее сообщал УНН, в Украине могут проводить 30 тысяч тестов в неделю, но такой необходимости нет.

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